Electricite de France : Les annexes de la présentation (PDF - 7,97 Mo)

RÉSULTATS ANNUELS 2020 ANNEXES AVERTISSEMENT Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans cette présentation, et la responsabilité des dirigeants d'EDF ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de l'utilisation qui pourrait être faite de cette présentation ou de son contenu. Le présent document peut contenir des objectifs ou des prévisions concernant la stratégie, la situation financière ou les résultats du groupe EDF. EDF estime que ces prévisions ou objectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date du présent document mais qui peuvent s'avérer inexactes et qui sont en tout état de cause soumises à des facteurs de risques et incertitudes. Il n'y a aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus comprennent notamment la réussite des initiatives stratégiques, financières et opérationnelles d'EDF, l'évolution de l'environnement concurrentiel et du cadre réglementaire des marchés de l'énergie, et les risques et incertitudes concernant l'activité du Groupe, sa dimension internationale, l'environnement climatique, les fluctuations des prix des matières premières et des taux de change, les évolutions technologiques, l'évolution de l'activité économique et cette année, plus particulièrement les effets de la crise sanitaire et le rythme de reprise d'activité dans les différents pays où le Groupe est présent. Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes sont disponibles dans le Document d'Enregistrement Universel (URD) d'EDF déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 13 mars 2020, consultable en ligne sur le site internet de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org ou celui d'EDF à l'adresse www.edf.fr ainsi que dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2020, consultable en ligne sur le site internet d'EDF. EDF ne s'engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation. SOMMAIRE RÉSULTATS ANNUELS 2020 STRATÉGIE ET INVESTISSEMENTS GROUPE EDF : ORGANIGRAMME (1) DistributionInsulaires Électricité de Strasbourg (1) Organigramme simplifié FRANCE - ACTIVITES REGULÉES

(2) Participations avec des intérêts minoritaires non négligeables

(3) Cf annexe « Performance des actifs dédiés d'EDF SA » en p.128 - Intérêts minoritaires (Valeur d'entreprise à 100 %)

- Dette nette Porteurs de titres

- subordonnés à durée indéterminée

- Provisions long terme (nucléaires, retraites)

+ Actifs dédiés (3) Valeur des fonds propres (4) Entreprises et participations détenues à différents niveaux par le groupe EDF Renouvelables REHAUSSEMENT DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES À HORIZON 2030 Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants Périmètre : (1) Activités du pôle Clients Services et Territoires - Estimation EDF, incluant les économies de CO2 liées principalement aux réseaux de chaleur et de froid, au développement du véhicule électrique et aux certificats d'économie d'énergie ; (2) Estimation EDF : France, GB, Italie et Belgique (Résidentiel) ; (3) Groupe ; (4) Hors pays prioritaires en Europe (France, Italie, UK et Belgique) CLIENTS ET TERRITOIRES : OBJECTIFS 2030 ET JALONS 2023 Rester l'acteur de référence de la fourniture d'énergie sur le G4 Excellence de l'expérience client (8 à 9 clients / 10 satisfaits, confiance en EDF, gamme enrichie, etc.) Nombre de contrats par client (2) (1) Groupe

(2) Estimation EDF : France, GB, Italie et Belgique (Résidentiel) Apporter à nos clients des solutions globales d'énergies, d'efficacité énergétique et de décarbonation des usages >15 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 (3) Activités du pôle Clients Services et Territoires - Estimation EDF, incluant les économies de CO2 liées principalement aux réseaux de chaleur et de froid, au développement du véhicule électrique et aux certificats d'économie d'énergie LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE: OBJECTIFS 2030 ET JALONS 2023 Énergies renouvelables Capacité nette ENR (dont hydraulique) 28 GW nets 40 GW nets 60 GW nets Nucléaire en 2023 100 % des jalons des 4ème visites décennales respectés 3 EPR mis en service (Flamanville 3, Taishan 1&2) 2 EPR en construction (HPC) 2014 2023 2030 OBJECTIFS 30% DE PARTS DE MARCHÉ DANS LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ DES DÉTENTEURS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUE EN 2023 Sur les 4 grands marchés du groupe (G4) : France, Royaume-Uni, Italie, Belgique RÉALISATIONS ET PROJETS Accompagnement des clients et partenaires européens d'EDF dans leur transition vers la mobilité électrique : IZIVIA reprend l'exploitation de MObiVE, le réseau de plus de 1 200 bornes en Nouvelle-Aquitaine et signe un important contrat avec PSA pour équiper 31 de leurs sites en Europe Signature d'un partenariat stratégique avec BMW en Belgique permettant aux clients BMW de souscrire un contrat d'énergie verte ou une installation photovoltaïque accompagné d'une borne de recharge Signature d'un partenariat entre EDF et Volkswagen Group France à travers la proposition de l'offre Vert Electrique Régional d'EDF aux clients VW en France + de 100 000 points de charge déployés par le Groupe à fin 2020 IZIVIA leader de la recharge publique en France (26 % part de marché) Pod Point a déployé environ 35 000 points de charge en 2020 au Royaume Uni + de 5 000 points de charges intelligents exploités par Izivia en France et PowerFlex en Californie Vehicule-to-Grid : IZIVIA , Dreev, Nissan, la région Occitanie et l'Ademe ont lancé Flexitanie afin de tester à grande échelle cette technologie innovante Projet « EV100 » en ligne avec l'objectif Electrification de la flotte de véhicules du Groupe EDF de 12,2 % (1) Le Plan mobilité électrique d'EDF s'ajoute aux investissements spécifiques réalisés dans ce domaine par Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens du Code de l'énergie. LE PLAN SOLAIRE FRANÇAIS OBJECTIF (1)Parts de marché exprimées en capacités brutes installées LE PLAN STOCKAGE ÉLECTRIQUE (1) OBJECTIF DÉVELOPPER 10 GW DE NOUVELLES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DANS LE MONDE D'ICI À 2035, EN COMPLÉMENT DES 5 GW EXPLOITÉS AUJOURD'HUI (2) RÉALISATIONS ET PROJETS UN PORTEFEUILLE DE PROJETS RÉALISÉS OU SÉCURISÉS EN AUGMENTATION DE +58% SUR 2020 QUI S'ÉTABLIT À 950 MW À FIN DÉCEMBRE 2020 Résultats en ligne avec la trajectoire initiale du Plan Stockage ElectriqueLes résultats 2020 bénéficient de l'apport de grands projets à grande échelle : Signature du contrat PPA de Chuckwalla (Nevada): batteries couplées au parc solaire de 200 MW permettant de délivrer 180 MW pendant 4 heures Finalisation des constructions des 2 premiers projets de Pivot Power (UK) : 2 x 50 MW Lauréat de l'appel d'offre PV+stockage en Israël : batteries couplées à des projets solaires (230 MW) permettant de délivrer 90 MW pendant 4 heures DES INVESTISSEMENTS POUR PRÉPARER L'AVENIR : Prise de participation dans Ecosun (containers PV + stockage prêts à brancher) qui permet d'adresser le segment des microgrids Participation à l'augmentation de capital de la start-up PowerUp pour développer des services de diagnostic et d'optimisation des batteries stationnaires Mise en service du laboratoire R&D d'analyse post-mortem des batteries (1) Le groupe EDF poursuit un modèle de développement qui s'appuie sur des partenariats. Tous les projets ne seront pas nécessairement consolidés en intégration globale (2)Principalement des STEP (Stations de Transfert d'Energie par Pompage) EPR DE FLAMANVILLE 3 (1 650 MW) (1/2) ÉLÉMENTS CLÉS DE 2020 • Avancement du chantier :  Finalisation en février 2020 des Essais à Chaud (EAC) avec >10 000 critères testés  Autorisations par l'ASN (8 octobre 2020) et par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) de la réception du combustible sur site. Suite à cette autorisation, les premiers assemblages combustible ont été entreposés dans le Bâtiment Combustible de l'EPR

Le chantier a été suspendu pendant le premier confinement de mars 2020, à l'exception des activités de surveillance et de préservation des équipements MISE À NIVEAU DES SOUDURES DU CIRCUIT SECONDAIRE Dans un courrier du 19 juin 2019, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a demandé à EDF de reprendre, avant mise en service, les huit soudures de traversées de l'enceinte de confinement du réacteur EPR de Flamanville en écart par rapport au référentiel « d'exclusion de rupture ». Dans ce cadre, EDF a évalué trois scénarios de reprise. Ces travaux ont donné lieu à des échanges avec l'ASN, qui a transmis en octobre 2019 à EDF une lettre relative à l'acceptabilité technique de ces trois scénarios Le scénario de reprise des soudures de traversées privilégié par EDF est l'utilisation de robots télé-opérés, conçus pour mener des opérations de grande précision à l'intérieur des tuyauteries concernées. Cette technologie a été développée pour le parc en exploitation et doit être qualifiée pour la reprise des soudures de traversées. La décision finale de l'ASN relative à l'agrément de l'ensemble du procédé par robots télé-opérés a été reportée au 1er trimestre 2021. Elle conditionne le début de reprise des soudures de traversées. Ce lot fait partie de ceux qui sont sur le chemin critique de finalisation du chantier de l'EPR dans le calendrier cible Par ailleurs, l'instruction technique de remise à niveau des autres soudures hors traversées situées sur le circuit secondaire principal présentant des écarts de qualité ou ne respectant pas les exigences du référentiel « exclusion de rupture » défini par EDF se poursuit. L'ASN a donné son accord en août 2020 pour la reprise d'un premier batch de 5 soudures qui ont été reprises avec succès. Un second batch de 2 soudures a été autorisé en novembre 2020, la reprise est en cours de réalisation. Par ailleurs, EDF a décidé d'inclure, dans le périmètre de remise à niveau du circuit secondaire principal, les soudures (traversées et hors traversées) du circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur (ARE). La qualification du procédé de réparation des traversées ARE est en cours, avec un objectif d'intervention au second semestre 2021. Ce procédé est une adaptation de celui utilisé pour réparer les traversées VVP A ce stade, une centaine de soudures des circuits secondaires sont concernées par des réparations EPR DE FLAMANVILLE 3 (1 650 MW) (2/2) PLANNING ET COÛTS (1) Le 9 octobre 2019 (1) le Groupe a communiqué un nouveau calendrier et une nouvelle estimation du coût de construction (2) de l'EPR de Flamanville. Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du scénario privilégié de reprise des soudures de traversées conduit, si l'objectif de la validation par l'ASN du scénario de reprise retenu est respecté, à prévoir une date de chargement du combustible à fin 2022 et à ré-estimer le coût de construction à 12,4 milliards d'euros (2) . Les coûts supplémentaires par rapport à l'estimation précédente, soit 1,5 milliard d'euros 2015, sont comptabilisés pour l'essentiel en autres produits et charges d'exploitation (3) (APCE) et non en investissements. Pour 2020, ces surcoûts enregistrés en APCE se sont élevés à 397 millions d'euros. Si le scénario de repli en matière de reprise des soudures de traversées (scénario non privilégié par EDF) devait in fine être retenu, il se traduirait par de nouveaux surcoûts et des délais potentiellement significatifs. L'instruction d'autres sujets techniques est en cours et reste également soumise à l'approbation de l'ASN. A fin 2020, la revue de l'impact du premier confinement sur le chantier n'a pas amené à modifier les cibles de date du chargement de combustible et de coût de construction annoncées en octobre 2019, mais a montré que le projet n'a plus aucune marge, ni en termes de calendrier ni en termes de coûts. Le respect de ces cibles est dépendant de nombreux facteurs et en particulier des instructions menées par l'ASN, notamment sur les modalités envisagées par EDF pour le traitement des soudures du circuit secondaire principal, et en particulier de la qualification du robot soudeur pour la reprise des soudures de traversée. Le report de l'approbation par l'ASN du procédé de réparation des soudures de traversée par robots télé-opérés au premier trimestre 2021 est un risque supplémentaire sur le coût à terminaison et le calendrier du chantier. Par ailleurs, d'autres risques peuvent émerger. Le risque relatif au calendrier et au coût à terminaison est donc très élevé. (1) Cf. communiqué de presse EDF du 9 octobre 2019

(2) En euros 2015 et hors intérêts intercalaires (voir note 10 des comptes consolidés)

(3) Norme IAS 16 paragraphe 22 portant sur les coûts anormaux exposés dans le cadre d'immobilisations construites par l'entreprise. Ces coûts affectent le résultat net part du Groupe, sans impact sur le résultat net courant HINKLEY POINT C GESTION DE LA CRISE SANITAIRE • De nombreuses mesures ont été mises en place (distanciation sociale, détection rapide des cas positifs via des tests en masse, etc.) pour assurer une sécurité maximale des effectifs sur site et de la communauté locale, tout en gardant le site opérationnel. Ces mesures ont été continuellement adaptées et renforcées depuis mars 2020

• Ces mesures ont permis de maintenir le site en activité tout au long de 2020, mais ont eu un impact significatif sur le niveau de productivité

• Malgré l'impact de la crise sanitaire, des avancées significatives ont été réalisées en 2020 en priorisant les travaux sur le chemin critique de la construction AVANCEMENT SUR SITE 18 JALONS SUR 20 ATTEINTS EN 2020 • Jalon atteint en avril - installation des premières conduites de sûreté dans l'îlot nucléaire de l'Unité 1

• Jalon atteint en juin - Jalon J0 de l'Unité 2

• Jalon atteint en décembre - fabrication de la bâche d'alimentation en eau du circuit secondaire de l'Unité 1 • Jalon atteint en décembre - finalisation du design des structures internes du bâtiment réacteur de l'Unité 1 (1) Cf. communiqué de presse publié par EDF le 27 janvier 2021 DONNÉES CLÉS • Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, une revue détaillée du calendrier et des coûts a été engagée afin de mesurer les impacts de la pandémie à ce jour. Cette revue présente les conclusions suivantes (1) : • Le début de production d'électricité par l'Unité 1 est à présent prévu en juin 2026 au lieu de fin 2025, objectif précédent annoncé initialement en 2016 • Les coûts à terminaison du projet sont désormais estimés entre £201522 et 23 (2) milliards. Le taux de rentabilité prévisionnel (TRI) pour EDF (différent du TRI du projet) est par conséquent ré-estimé entre 7,1% et 7,2% (3)(4) • Le risque de report de la livraison (COD) des unités 1 et 2 est maintenu à respectivement 15 et 9 mois. La réalisation de ce risque, dont le niveau de probabilité reste élevé, induirait un coût supplémentaire potentiel de l'ordre de £20150,7 milliard. Dans cette hypothèse, le TRI pour EDF serait diminué de 0,3% • Les accords conclus entre EDF et CGN prévoient un mécanisme plafonné et encadré de compensation des surcoûts entre les deux actionnaires en cas de dépassements de budget ou de retard. Compte tenu du niveau prévu des coûts, ce mécanisme est applicable et sera déclenché le moment venu. Le TRI d'EDF communiqué tient compte de ce mécanisme de compensation. Le besoin de financement du projet dépassera d'ici la fin de construction l'engagement contractuel des actionnaires, ce qui pourrait conduire, en cas de désalignement des actionnaires, à des difficultés de financement du projet et, le cas échéant, amener le Groupe à assumer d'ici la fin de construction une part plus importante de ces besoins. Ces accords font partie d'un accord bilatéral d'actionnaires signé entre EDF et CGN en septembre 2016 et sont soumis à une clause de confidentialité.

(2) Rappel des coûts précédemment annoncés dans le Communiqué de presse du 25 septembre 2019: 21,5 - 22,5 milliards de livres sterling 2015 Pose du premier rondeau du liner de confinement dans le bâtiment de l'Unité 1 réalisée avec succès en décembre Coûts nets des plans d'actions opérationnels, en livres sterling 2015, hors intérêts intercalaires et hors effet de change par rapport à un taux de change de référence du projet de 1£= 1,23€ Coûts déterminés en actualisant l'estimation des coûts du projet en livres sterling courantes avec l'indice du coût de la construction au Royaume Uni (OPI for All New York index)

(3) Au-delà des objectifs de coût et de délai de construction, ce TRI pour EDF intègre d'autres hypothèses structurantes. En particulier, il est sensible aux hypothèses de taux d'inflation et aux hypothèses de prix de l'électricité après la période du CfD (Contract for Difference) : une variation de l'inflation de 0,1% impacte le TRI de +/- 0,1%, une variation du prix de l'électricité post CfD de £201510/MWh impacte le TRI de +/- 0,1%.

(4) Taux de rentabilité prévisionnel d'EDF calculé sur la base d'un taux de change de 1£ = 1,13€. Précédent TRI de 7,6% à 7,8% basé sur un taux de change de 1£ = 1,15€ SIZEWELL C ÉLÉMENTS CLÉS • Projet d'une nouvelle centrale nucléaire, sur la côte de Suffolk, à Sizewell

• Deux réacteurs pressurisés européens (EPR) britanniques pour une capacité de production totale de 3,2 GW

• Fourniture d'électricité pour 6 millions de foyers et une production d'électricité sur 60 ans

• Stratégie de réplication d'Hinkley Point C qui vise à diminuer les coûts grâce à une baisse des dépenses de construction associée à une réduction des risques. Le projet s'appuierait donc sur la technologie EPR et bénéficierait du retour d'expérience de Hinkley Point C (1) GOUVERNANCE • Pendant la phase de développement précédant la FID (1), la part d'EDF est de 80 % et celle de CGN de 20 %. EDF a prévu de préfinancer le développement à hauteur de sa quote-part d'un budget initial de 458 M£. La FID est susceptible d'intervenir mi- 2022. En cas de report de la décision, un accord devrait être trouvé sur le financement des surcoûts induits

• EDF vise à ce que la répartition des risques avec le gouvernement anglais dans le schéma non encore validé de régulation et de financement permette de trouver des investisseurs tiers lors de la FID et de ne pas consolider le projet (y compris dans le calcul de l'endettement économique par les agences de notation). A ce stade, il n'est pas certain que le Groupe parvienne à cet objectif • Il est donc essentiel pour le projet, le gouvernement britannique et les actionnaires actuels, d'obtenir le mécanisme de partage des risques approprié et la structure de financement correspondante avant la FID. La capacité d'EDF à prendre une FID sur Sizewell C et à participer au financement de ce projet au-delà de la phase de développement pourrait dépendre de la maîtrise opérationnelle du projet Hinkley Point C, de la définition d'un cadre de régulation et de financement adapté, de l'existence suffisante d'investisseurs et de financeurs intéressés dans le projet. Aucune de ces conditions n'est assurée à ce jour

• La non obtention du cadre de financement adapté et de la régulation appropriée pourrait conduire le Groupe à ne pas prendre la décision d'investissement ou à prendre une décision dans des conditions non optimales FID = Final Investment Decision AVANCEMENT • L'étude du Development Consent Order (DCO) devrait débuter en avril 2021. La décision du Secrétaire d'Etat est attendue d'ici avril 2022. Le coût de construction inclus dans le DCO est donné à titre illustratif et non contraignant

• Annonces du gouvernement britannique au T4 2020 pour préparer la neutralité carbone en 2050 avec l'ambition de mener au moins un projet de centrale nucléaire de forte puissance avec l'objectif d'une décision finale d'investissement d'ici la fin de la législation actuelle (2024)

• Le gouvernement britannique a déclaré qu'il allait engager des discussions avec EDF sur le financement du projet Sizewell C dans la mesure où il étudie les options pour concrétiser cette ambition

• Le gouvernement a également déclaré qu'il continue d'examiner les options de financement pour le nouveau nucléaire, y compris le modèle de financement sur base d'actifs régulés (BAR)

• En outre, compte tenu de l'ampleur du défi financier, le gouvernement britannique pourrait examiner la possibilité de participer au financement pendant la construction, sous réserve qu'il y ait un bénéfice pour le consommateur et le contribuable Visant l'excellence de la filière nucléaire française DÉPLOIEMENT DU PLAN EXCELL Annoncé fin 2019 et lancé en mai 2020, le plan excell vise à permettre à la filière nucléaire française de retrouver le plus haut niveau de rigueur, de qualité et d'excellence pour être au rendez-vous des grands projets neufs et du parc nucléaire existant En 2020, 10 projets de transformation conduits pour mettre en œuvre les engagements de décembre 2019 et réaliser 25 nouveaux engagements d'ici mi-2021, autour de 5 axes majeurs : AMBITIONS Retrouver durablement la maîtrise des opérations de soudage des constructions neuves et en exploitation (plan soudage) QUELQUES 1ÈRES RÉALISATIONS 2020 Gouvernance : mise en place d'un Contrôle des Grands Projets nouveau nucléaire pour garantir la maturité à chaque étape Compétences : davantage de parcours croisés ingénierie / exploitation et parcours terrain de 4 à 6 mois pour chaque ingénieur débutant; engagement et statuts définis pour l'Université des Métiers du Nucléaire; création par Framatome d'un Centre d'Excellence du soudage Fabrication : feuille de route certification ISO 19443; mise en œuvre d'un plan « excell in quality » chez Framatome Chaîne de fournisseurs : contrats intéressés aux résultats sur base de spécifications simplifiées; actions engagées avec « France Relance » pour consolider la filière Standardisation : rationalisation des références de matériels, avec des premiers résultats observables sur EPR2 JAITAPUR Au travers du projet Jaitapur, le groupe EDF est impliqué dans la coopération nucléaire civile franco-indienne depuis 2010 dans le cadre d'accords bilatéraux signés entre la France et l'Inde. Il appuie directement les objectifs de transition énergétique du gouvernement indien affirmés lors de la Conférence de Paris de 2015 qui visent à accélérer la croissance des énergies renouvelables et du nucléaire dans le pays. Jaitapur, dans l'État du Maharashtra sera le plus grand site de production nucléaire au monde Agissant comme chef de file de la filière nucléaire française, EDF est entré en négociation exclusive avec NPCIL depuis 2016 • EDF a signé en mars 2018 un accord de coopération industrielle non engageant avec l'électricien national indien Nuclear Power Corp of India Ltd. (NPCIL) pour la construction de 6 réacteurs EPR en Inde sur le site de Jaitapur. Cet accord définit le schéma industriel, les rôles et responsabilités des partenaires ainsi que les prochaines étapes du projet

• Dans ce cadre, EDF et ses partenaires fourniraient l'ensemble des études et des équipements de l'îlot nucléaire, de l'îlot conventionnel, des systèmes auxiliaires ainsi que des sources froides et galeries

• EDF ne sera pas investisseur dans ce projet • Il est prévu que NPCIL, en tant que propriétaire et futur exploitant de la centrale nucléaire de Jaitapur, soit responsable de l'obtention de l'ensemble des autorisations et certifications requises en Inde, de la construction de l'ensemble des six réacteurs et des infrastructures de site. Durant la phase de construction, NPCIL bénéficierait d'une assistance d'EDF et de ses partenaires industriels

• Conformément au calendrier fixé dans l'IWFA, EDF et ses partenaires ont remis à NPCIL une offre complète conditionnée non-engageante le 14 décembre 2018. Le processus de convergence technique et commerciale s'est poursuivi en 2020 avec le client NPCIL afin de permettre à EDF de remettre son offre engageante et conditionnée dans le courant du premier semestre 2021. À fin 2020, certains sujets technico-commerciaux significatifs n'ont pas fait l'objet d'une convergence

• EDF vise la signature d'un General Framework Agreement dans les mois suivants la remise de l'offre, ce qui permettrait de lancer les activités d'exécution du projet BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE DE NACHTIGAL AU CAMEROUN (1) PRINCIPAUX ASPECTS DU PROJET • Conception, construction et exploitation pendant 35 ans d'un barrage hydroélectrique au fil de l'eau de 420 MW sur le fleuve Sanaga au niveau des chutes de Nachtigal

• Construction d'une ligne de transport d'électricité de 50 km

• Projet porté par la société NHPC (Nachtigal Hydro Power Company), constituée depuis décembre 2018 par EDF (40 %)(2) , IFC(3) (20 %), l'État du Cameroun (15 %), Africa50 (15 %) et STOA (10 %)

• Production annuelle attendue de 3 TWh, qui couvrira 30 % des besoins énergétiques du pays

• Importantes retombées économiques : jusqu'à 1 500 emplois directs au plus fort du chantier, dont 65 % en recrutement local dans un rayon de 65 km autour du chantier. Le projet créera des dizaines d'emplois permanents STRUCTURE DE FINANCEMENT • Coût global prévu du projet : 1,2 milliard €

• Financé pour près d'un quart sur les fonds propres des actionnaires et, pour le reste, par des prêteurs

• Groupe de prêteurs coordonné par IFC et comprenant onze institutions de développement internationales et quatre banques commerciales locales (4)

• Le plus important projet hydroélectrique du continent africain à être développé en financement de projet, ou financement sans recours CALENDRIER • Accords engageants et définitifs signés le 8 novembre 2018, closing financier le 24 décembre 2018

• Démarrage de la construction en mars 2019 : le taux d'avancement du génie civil au 31/12/2020 est de 37 %

• Impact du Covid-19 : ralentissement de la construction entre avril et juin. Estimation à date d'un retard de 4,5 mois de la mise en service.

• Mise en service opérationnelle prévue pour début 2024 Centrale hydroélectrique au fil de l'eau de 420 MW (1) Cf. communiqué de presse publié par EDF le 8 novembre 2018.

(2) Consolidation par mise en équivalence.

(3) IFC (International Finance Corporation) est une institution de financement du développement, membre du Groupe de la Banque mondiale

(4) Incluant la BAD, IFC, CDC, les institutions bilatérales européennes emmenées par Proparco (AFD, DEG et FMO), la BEI, OFID, EAIF et AFC. Banques locales : Attijari/SCB, BICEC, SG Cameroun et Standard Charted PARC NUCLÉAIRE EXISTANT ET PROGRAMME GRAND CARÉNAGE (1) UN MIX ÉNERGÉTIQUE COMPÉTITIF Stratégie industrielle de poursuite du fonctionnement des centrales après 40 ans : • Capacité technique des installations à fonctionner après 40 ans, confortée par les benchmarks internationaux pour des technologies analogues

• Allongement de 40 ans à 50 ans de la durée d'amortissement des centrales du palier REP 900 MW (sauf Fessenheim) à partir du 1er janvier 2016 : le réacteur de Tricastin 1 est le premier à avoir réalisé avec succès sa 4e visite décennale en janvier 2020 et a ainsi franchi le jalon des 40 ans

• Stratégie confirmée par les orientations données pour la Programmation Pluriannuelle de l'Energie PROGRAMME GRAND CARÉNAGE • Programme intégrant la totalité des investissements dans le parc nucléaire existant sur la période 2014-2025, et au delà

• En 2015, le montant des investissements sur la période 2014-2025 a été estimé à 55 Mds€2013 (1) et optimisé et révisé à 45 Mds€2013 (48,2 Mds€ courants) en 2018

• En octobre 2020 (2), ce montant a été ajusté à 49,4 Mds€ courants sur cette même période 2014-2025. Cette nouvelle estimation intègre essentiellement les premiers enseignements sur les travaux à mener, induits par le processus d'instruction du 4ème réexamen périodique des réacteurs 900MW, actuellement en cours. Il s'agit d'études, de modifications et d'équipements supplémentaires non prévus initialement et visant à améliorer le niveau de sûreté. Elle intègre également la révision de la durée prévisionnelle de réalisation des arrêts programmés pour maintenance (visites décennales et visites partielles), tirant le retour d'expérience des années précédentes, ainsi que les impacts tels qu'ils ont pu être estimés en 2020 de la crise sanitaire sur la période 2020-2022 (3). Le niveau des CAPEX post-2025 restera élevé

• Position générique de l'ASN sur la poursuite du fonctionnement des réacteurs de 900 MW au-delà de 40 ans :  Publication le 16 avril 2020 de l'avis de synthèse de l'IRSN sur la phase générique de la VD4 900 MW  Consultation du public clôturée en janvier 2021 sur le projet de décision que l'ASN envisage d'adopter à l'issue de son instruction de la phase générique de la VD4 900 MW, dans lequel elle considère que l'ensemble des dispositions prévues par EDF et celles qu'elle instruit ouvrent la perspective d'une poursuite de fonctionnement des réacteurs de 900 MW pour les 10 ans suivant leur 4ème réexamen périodique. Dans l'attente de la décision formelle de l'ASN, EDF a pris en compte les demandes complémentaires de l'ASN en termes d'études, de contrôles et de travaux  L'ASN devrait rendre son avis générique en février 2021

Les chiffres présentés par la Cour des comptes dans son rapport du 10 février 2016 portent sur un horizon de temps plus long, allant jusqu'à 2030, et incluaient, au-delà des investissements, les dépenses d'exploitation de maintenance. Les deux évaluations sont cohérentes, comme le précise la Cour des comptes dans son rapport. En effet, dans le chiffrage global tel que présenté par la Cour des comptes proche de 100 Mds€2013 pour la période 2014-2030, il convient de distinguer les dépenses d'investissement estimées à 74,73 Mds€2013, et celles d'exploitation estimées à 25,16 Mds€2013. Au sein des 74,73 Mds€2013 de dépenses 49,4 Mds € Chronique actuelle d'investissement entre 2014 et 2030, 55 Mds€2011 sont dédiés à la période 2014-2025, ce qui permet de relier les deux chiffrages établis par le groupe EDF et la Cour des comptes (2) Voir communiqué de presse du 29 octobre 2020

(3) Ceci n'intègre donc pas de nouvelles mesures éventuelles de confinement ou autres mesures restrictives sur l'activité EDF, ACTEUR DU SECTEUR DE L'HYDROGÈNE L'hydrogène est un vecteur clé de la transition énergétique: il pourrait répondre à 20% de la demande énergétique mondiale en 2050 (1) Complémentarité avec le mix bas carbone d'EDF • Positionnement du groupe EDF sur ce marché dans le cadre de l'objectif de neutralité carbone Contexte favorable • Politiques publiques incitatives dans plusieurs Etats européens (7 Mds€ en France) Ambitions : • 220M€ d'investissements bruts (2) pour la période 2021-2024 pour les projets de mobilité (accompagnement des collectivités pour l'approvisionnement de bus, camions, etc.) et industriels (raffineries, chimie, cimenteries, etc.) Acteur de référence dans le domaine de l'hydrogène Gamme complète de solutions: • Electrolyseurs

• Stations de recharge d'hydrogène • Stockage (1) McKingley report - Hydrogen Council 2019 (2) Soit 65 M€ d'investissements nets Réalisations 2020 • 1er contrat commercial pour Hynamics : installation d'une station de production et de distribution d'hydrogène vert par électrolyse, afin d'alimenter les bus d'un réseau de transport urbain en France

• Hynamics partenaire clé d'un projet d'électrolyseur de 30 MW en Allemagne : production d'H2 à partir d'énergie éolienne offshore pour une raffinerie Présence dans le mondeEn Italie, cinq projets d'Hydrogène vert en partenariat, dont des décarbonations de raffineries ou aciéries et de la distribution et alimentation en hydrogène des transports publics (trains et bus) POD POINT • Acquisition de Pod Point (1) grâce à une joint-venture avec Legal&General Capital, qui a pris une participation de 23% de Pod Point aux côtés d'EDF

• Le plus gros investissement du groupe EDF dans les véhicules électriques fait partie de son ambition de devenir la première entreprise du secteur de l'énergie dans la mobilité électrique en France, au Royaume Uni, en Italie et en Belgique • Exploite 86 000 bornes de recharge au Royaume Uni et 9 000 autres en Norvège

• ~ 35 000 bornes de recharges installées ou vendues en 2020 • A développé un large réseau de connexion entre les conducteurs de véhicules électriques et plus de 3 000 zones de chargement

• Propose une offre de bornes de recharge intelligentes à domicile pour les clients individuels • Améliorer la flexibilité et la fiabilité du réseau électrique pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables

• Développement des véhicules électriques pour remplacer le pétrole grâce à un réseau de stations de chargement rapides et intelligentes dans tout le pays (solutions de chargement à domicile, au travail et publiques) (1) Voir le communiqué de presse publié par EDF le 13 février 2020

(2) Données au 31/12/2020 FRANCE RELANCE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS  Renforcer la rénovation énergétique des logements privés (2 Mds€ répartis sur 2021 et 2022, dispositif "MaPrimRenov"), logements sociaux (0,5 Mds€) et des bâtiments publics (4 Mds€) DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE  1,2 Mds€ sur 2020-2022

 Décarboner la production de chaleur (biomasse, pompe à chaleur, valorisation des dêchets, réseaux de chaleur, etc.)

 Efficacité énergétique et électrification des procédés NUCLÉAIRE  470 M€ sur 2020-2022

 Maintenir les compétences et soutenir la compétitivité des entreprises

 Favoriser l'innovation, notamment sur le développement des réacteurs modulaires de petite taille SMR (Nuward)

 Déployer le projet du "Technocentre" de Fessenheim (valorisation des métaux de très faible activité)  Financer des solutions innovantes pour la gestion des déchets radioactifs HYDROGÈNE  Faire de la France une nation à la pointe des technologies de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone (7,1Mds€ d'ici 2030 dont 3,4Mds€ d'ici 2023) Entités d'EDF qui bénéficient du plan du gouvernement RÉSULTATS ANNUELS 2020 MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  Multiplier l'acquisition de véhicules propres (1,9Mds€)

 Accélérer le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques, dans les parkings privés comme sur la voie publiques: 100 000 bornes de recharges attendues en France d'ici 2021 INTERNATIONAL - FAITS MARQUANTS 2020 AVANCÉES SUR LES PROJETS HYDRAULIQUES PROJETS ET CONSTRUCTIONS DE CENTRALES Construction de Nachtigal au Cameroun : environ 37% des travaux de génie civil achevés, consortium comprenant EDF(mise en service prévue en 2024) Projet de Mpatamanga (350 MW) au Malawi : pré- qualification d'un consortium comprenant EDF, en tant que développeur exclusif Projets en cours de développement dans la zone Andine, en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud-Est ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DE STEP (1) Hatta (250 MW) aux Émirats Arabes Unis : lancement de la construction supervisée par EDF Mont Gilboa (300 MW) en Israël : mise en service de la première STEP du pays (1) Station de Transfert d'Énergie par Pompage DÉVELOPPEMENTS DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE Signature d'un partenariat stratégique avec BMW en Belgique permettant aux clients BMW de bénéficier de l'offre de recharge Luminus accompagnée d'un contrat de fourniture d'énergie verte voire d'une installation PV HYDROGÈNE VERT Participation à un projet de construction d'un électrolyseur en Allemagne, alimenté à partir d'énergie éolienne offshore OFF-GRID Poursuite du développement avec la vente de kits solaires, de pompes solaires à eau (Afrique sub-saharienne) et l'installation de micro-grids (Afrique et Asie du Sud-Est) Luminus: + de 250 000 clients équipés à fin 2020 (avec une ambition de 450 000 clients d'ici fin 2023) EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Projets de développement dans les réseaux et les compteurs intelligents, en Inde notamment (100 000ème compteurs), ainsi que dans les domaines de l'autoconsommation et de l'efficacité énergétique, en particulier au Moyen-Orient RÉSULTATS ANNUELS 2020 ESG TRAJECTOIRE DE NEUTRALITÉ CARBONE NEUTRALITÉ CARBONE & CLIMAT : AU CŒUR DE NOTRE RAISON D'ÊTRE Neutralité carbone : au cœur de notre raison d'être  En ligne avec sa raison d'être, EDF a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

 En 2020, le groupe EDF s'est engagé à sortir de la production d'électricité à base de charbon d'ici 2030 toutes zones géographiques confondues

 En 2020, le Groupe a fixé de nouveaux objectifs de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, couvrant à la fois ses émissions directes (scope 1) et ses émissions indirectes (scope 2 et 3). Le 7 décembre, ces objectifs ont été validés comme s'inscrivant dans une trajectoire « Well Below 2°C » par l'initiative Science Based Targets

 En cohérence avec ces objectifs validés par SBTi, le groupe EDF se fixe les objectifs 2030 suivants : • 25 MtCO2eq pour les émissions de scope 1 du Groupe en 2030 avec un jalon intermédiaire en 2023 de 28 à 30 MtCO2eq. Cette fourchette tient notamment compte des incertitudes sur les scénarios post crise sanitaire • 35 gCO2/kWh pour l'intensité carbone de l'électricité et de la chaleur produites par le Groupe en 2030 • Réduction de 28%, comparée à 2019, des émissions de l'ensemble du scope 3 d'ici 2030

 La réduction continue des émissions du Groupe, avec une intensité carbone pour le Groupe de 51 g/kWh à fin décembre 2020 confirme les engagements d'EDF dans son objectif de neutralité carbone (2) 2013 2017 2018-2020 2023 2030 2050 Jalon 2023 Jalon 2030 Objectif 2050 (1) (1) La neutralité carbone serait atteinte en 2050 grâce à des émissions directes de CO2 quasi-nulles, une réduction des émissions indirectes aussi importante que possible, et une compensation des émissions résiduelles par des projets à émissions négatives

(2) Moyenne des émissions de 2018 à 2020 ENGAGEMENTS RSE DÉCLINÉS SELON LES 4 ENJEUX DE LA RAISON D'ÊTRE Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants (1) NEUTRALITÉ CARBONE & CLIMAT • EDF: une trajectoire carbone ambitieuse

• Des solutions de compensation carbone

• Adaptation au changement climatique

• Développement de l'électricité et des services énergétiques PRÉSERVATION DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE • Biodiversité

• Gestion responsable du foncier

• Gestion intégrée et durable de l'eau • Déchets & économie circulaire BIEN-ÊTRE & SOLIDARITÉS • Santé et sécurité de tous

• Egalité, diversité et inclusion

• Ethique et droits humains

• Précarité énergétique et innovation sociale DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE • Dialogue et concertation

• Développement responsable des territoires

• Développement des filières industrielles • Numérique responsable GREEN BONDS : LES ENGAGEMENTS D'EDF EDF EST UN ÉMETTEUR DE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ DES GREEN BONDS - 1ère entreprise à émettre un Green Bond en 2013

- Membre actif de la gouvernance des Green Bond Principles

- Co-fondateur du Corporate Forum on Sustainable Finance

- 2 mises à jour du Green Bond Framework afin de contribuer aux meilleures pratiques de marché

GREEN BOND FRAMEWORK 2013

- Novembre 2013: 1ère émission d'un Green Bond par EDF  1,4 Md€, maturité de 7,5 ans

- Octobre 2015: 2e émission  1,25 Md$, maturité de 10 ans Construction de nouveaux projets éoliens et PV GREEN BOND FRAMEWORK 2016 - Octobre 2016: 3e émission  1,75 Md€, maturité de 10 ans

- Janvier 2017:4 e émission, en 2 tranches  19,6 Md¥, maturité de 12 ans  6,4 Md¥, maturité de 15 ans

Construction de nouveaux projets éoliens et PV Modernisation et amélioration d'actifs hydroélectriques existants en France GREEN BOND FRAMEWORK 2020 - Applicable à partir de janvier 2020

- Mise à jour du Framework en ligne avec la stratégie CAP 2030

- Septembre 2020: 5e émission  2,4 Mds€, maturité de 4 ans

Nouveaux projets de production d'énergie renouvelable Modernisation et amélioration d'actifs hydroélectriques existants (France et International) Projets d'efficacité énergétique Projets de préservation de la biodiversité LE GREEN BOND FRAMEWORK D'EDF SUIT LES MEILLEURES PRATIQUES DE MARCHÉ ET LES GREEN BOND PRINCIPLES 1 - UTILISATION DES FONDS - Développement de nouvelles capacités de production renouvelables

- Rénovation et modernisation d'actifs hydroélectriques existants avec pour objectif:  d'améliorer leur efficacité, leur flexibilité et leur capacité à contribuer à répondre aux besoins des systèmes électriques qui évoluent au fur et à mesure que la part des moyens de production intermittents augmente dans le mix énergétique  d'adapter les actifs hydroélectriques existants aux changements climatiques

- Solutions d'efficacité énergétique afin de permettre à l'ensemble des clients d'EDF de mieux utiliser l'énergie, principalement grâce à sa filiale Dalkia

- Biodiversité, pour permettre à EDF de continuer à poursuivre son ambition d'avoir un impact positif sur la biodiversité, en allant d'une simple prévention à des améliorations mesurables 4 - REPORTING - Au pas semestriel: allocation des fonds - Annuellement: allocation des fonds + liste des projets financés par le Green Bond et impacts agrégés (au niveau de chaque émission verte) 2 - PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS - Une organisation interne dédiée à l'évaluation et à la garantie que seuls les Projets Eligibles tels que définis dans la partie Utilisation des Fonds puissent bénéficier d'un financement Green Bond - Respect de critères environnementaux et sociaux spécifiques - Les investissement peuvent inclure:  des immobilisations corporelles ou incorporelles  des investissements (incluant des acquisitions principalement liées à de nouveaux développements / technologies)  certains OPEX tels que R&D et investissements dans la maintenance d'actifs verts

3 - GESTION DES FONDS

- Les fonds sont gérés et suivis séparément jusqu'à leur affectation aux projets éligibles

- Ils sont investis dans des fonds ISR jusqu'à leur affectation 5 - REVUE EXTERNE - Opinion externe ex-ante: niveau d'assurance « raisonnable » délivré par Vigeo Eiris sur le Gren Bond Framework d'EDF (leur niveau le plus élevé)

- Attestation ex-post: rapport annuel émis par un auditeur externe, Deloitte, sur l'allocation des fonds et la conformité des émissions Green Bonds avec le Green Bond Framework et les Green Bond Principles, et de la conformité des modalités de détermination des émissions de CO2 GREEN BONDS : ALLOCATION DES FONDS Fonds alloués 31/12/2020 d'émission(1) (en années) (en millions de devises) Nominal à Date Maturité l'émissionDevise Nouvelles capacités renouvelables(2)Investissements dans les ouvrages hydrauliques (2)Projets d'efficacité énergétique Projets de biodiversité Total (% des fonds levés) Pays Etats-Unis Angleterre France Belgique Israel Canada Total Nov. 2013 7,5 1 400 EUR 1 400 Non-applicableNon-applicableNon-applicable 1 400 (100 %) Oct. 2015 10 1 250 USD 1 250 Non-applicableNon-applicableNon-applicable 1 250 (100 %) Oct. 2016 10 1 750 EUR 1 248 502 Non-applicableNon-applicable 1 750 (100 %) Jan. 2017 12 19 600 JPY 8 149 11 451 Non-applicableNon-applicable 19 600 (100 %) Jan. 2017 15 6 400 JPY 5 872 528 Non-applicableNon-applicable 6 400 (100 %) Sept. 2020 4 2 400 EUR 2 246 110 - 28 2 384 (93 %) Green Bond EUR émis en septembre 2020 : 93% des fonds alloués à fin 2020 sur le total du net proceeds de 2 559 M€ Répartition (en M€) Biodiversité HydroRenouvelablesTotal 869 869 728 728 28 110 518 656 7 7 74 74 50 50 28 110 2 246 2 384 (1)Date de réception des fonds Entité Total EDF ENR 3 Luminus 7 EDF Hydro 138 EDF Renouvelables Total 2 236 2 384 Montant du look-back dont capacités renouvelables dont projets biodiversité (2) Depuis 2019, les fonds Green Bonds financent des investissements éligibles de Luminus en Belgique : construction de parcs éoliens et rénovation d'une centrale hydraulique. Et depuis 2020 pour EDF ENR: installation d'ombrières photovoltaïques 1 477

1 461 16 GREEN BONDS : ÉMISSIONS DE CO2 ÉVITÉES Date d'émission Fonds levésFonds alloués Part des investissements Projets financés par le Green Bond totaux financés par le Green 206 opérations EDF Hydro + 1 projet hydro Luminus Jan. 2017 26 000 M¥ 11 979 M¥ Sept. 2020 2 246 M€ 14 projets (5) + 4 rachats de portefeuille par EDF Renouvelables, 2,4 Md€ 2 projets EDF ENR, 2 projets Luminus 138 M€ 200 opérations EDF Hydro Dont 1 projet financé à la fois par le Green Bond d'octobre 2015 et celui d'octobre 2016 BondCapacité totale des projets financés (en MW) Production supplémentaire attendue (en TWh/an) Brute (1) Nette (2) Brute (1) Nette (2) Net (2) Brut (1) 87 % 142 133 0,1 0,05 0,01 0,01 77 % 1 355 1 088 4,0 3,1 1,59 1,15 100 % 123 123 0,03 0,03 0,001 0,001 Total 6 746 5 084 20,6 14,6 8,94 6,27 NB: La liste détaillée des projets Renouvelables et des opérations d'investissements hydraulique par catégorie est publiée dans l'URD 2020 d'EDF (1) Somme des impacts bruts de chaque projet recevant un financement du Green Bond correspondant

(2) Somme des impacts de chaque projet pondérés de la part de l'investissement total financé par le Green Bond correspondant

(3) Dont 1 projet financé à la fois par le Green Bond de novembre 2013 et celui d'octobre 2015 (4) (5) Dont 2 projets financés à la fois par le Green Bond d'octobre 2016, de janvier 2017 et de septembre 2020

(6) Part des investissements financée par EDF prise en totalité, y compris la moitié du montant d'investissement du projet Romanche-Gavet

(7) Uniquement lié à la production supplémentaire attendue des investissements de développement, y compris la moitié de la production supplémentaire attendue du projet Romanche-Gavet NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES Progression constante de la notation : SAM (+ 4 points), V.E (ex VigéoEiris) +5 points en 2020 et 3e du secteur au lieu de 6e, Ecovadis (+5 pts en 2020 et obtention de la médaille de platine) en hausse par rapport à 2019 maintien de la notation par rapport à 2019 Moyenne du secteur C A 86 Climate Change 2020 A- B Water Security 2020 61 2020 Maintien dans les principaux indices extra-financiers (liste non exhaustive): DJSI World, STOXX ESG Leaders, FTSE4Good, MSCI: CLIMATE CHANGE, ESG SCREENED, ESG UNIVERSAL, WORLD CLIMATE CHANGE, CLIMATE CNG EU PARIS ALIGNED … Euronext VE : WORLD120, EUROZOE 120, EUROPE 120, France 120 A BBB 84 43 71 57 2020 2020 2020 Principales coalitions internationales d'EDF 78 49 2020 RÉSULTATS ANNUELS 2020 ÉNERGIES RENOUVELABLES EDF, LEADER EUROPÉEN DES ÉNERGIES RENOUVELABLES CAPACITÉ NETTE INSTALLÉE : 33,3 GW (1) 25,9 GW 4,7 GW 1,1 GW 0,8 GW 0,8 GW CAPACITÉ PAR FILIÈRES HYDRAULIQUE - 1er producteur européen à partir d'énergie hydraulique - Plus de 400 sites de production dans le monde UN MIX DIVERSIFIÉ AVEC 33,3 GW EN EXPLOITATION - 22,5 GW d'hydraulique

- 10,6 GW d'éolien et de solaire

- 0,2 GW autres (biomasse, géothermie, …) UN LEADER MONDIAL EN ÉOLIEN ET SOLAIRE - 2,5 GW bruts mis en service en 2020 - 8,0 GW bruts actuellement en construction (2,5 GW en éolien terrestre, 1,6 GW en éolien en mer, 3,9 GW en solaire) (1) Capacité installée indiquée en net, correspondant aux données consolidées selon la participation d'EDF dans les sociétés du Groupe, y compris participations dans les entreprises associées et coentreprises (2)Incluant l'énergie marine pour 0,24 GW UN PORTEFEUILLE DE PROJETS ÉOLIENS ET SOLAIRES DE PRÈS DE 60 GW (1) UN PORTEFEUILLE DE PROJETS DIVERSIFIÉ GÉOGRAPHIQUEMENT … (1) Pipeline hors capacités en construction. Données brutes correspondant à 100% de la capacité des projets concernés

(2) À compter de 2020, l'intégralité des projets en prospection est intégrée dans le portefeuille

(3) Potentiel de mise en construction d'un pipeline 2020 non probabilisé … ET ÉQUILIBRÉ ENTRE ÉOLIEN ET SOLAIRE Portefeuille de projets (2) (en GW) Répartition du portefeuille de projets par date de mise en construction (en GW) (3) Sécurisé *** En développement **En prospection * Total * Démarrage de l'identification des terrains et des études préliminaires ** Sécurisation foncière suffisante et début des études techniques *** Sécurisation d'un tarif d'achat d'électricité (suite à appel d'offres, enchère, négociation de gré à gré) 26 2021-2022 2023-2025 > 2025 UNE FORTE CROISSANCE ATTENDUE GRÂCE À PLUS DE 14 GW DE PROJETS DÉJÀ SÉCURISÉS NB: La présente communication contient des données prospectives basées sur des objectifs. Bien que la direction estime que ces données sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces données sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés NB: Situation à fin 2020 (1) Solaire et éolien. Données brutes correspondant à 100% de la capacité des projets concernés

(2) Pour mémoire, l'objectif 2023 fixé en 2019 était de 32,4 GW, rehaussé en 2020 à 33,5 GW UNE ACCÉLÉRATION ÉQUILIBRÉE ENTRE LES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET LES TECHNOLOGIES NB: La présente communication contient des données prospectives basées sur des objectifs. Bien que la direction estime que ces données sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces données sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés OBJECTIF CAPACITE INSTALLEE NETTE 2024 (GW) (1) CAPACITE ADDITIONNELLE NETTE 2021-2024 PAR GEOGRAPHIE (GW) (1) 2020 - 2024 Capacité nette + 10 GW x2 vs 2020 21 18 10,6 6,8 2015 2020 2023 2024 (1) Solaire et éolien. Capacité installée indiquée en net, correspondant aux données consolidées selon la participation d'EDF dans les sociétés du Groupe, y compris participations dans les entreprises associées et coentreprises DES REVENUS SÉCURISÉS PAR DES CONTRATS LONG TERME CONTRACTUALISATION DES REVENUS CONSOLIDÉS 2021 DE LA PRODUCTION RENOUVELABLE (en %) (1) (1) Basé sur l'estimation des revenus 2021 des actifs consolidés en intégration globale

(2) Pondération selon l'estimation des revenus 2021 des actifs consolidés en intégration globale DURÉE RÉSIDUELLE MOYENNE DES CONTRATS LONG TERME (en années) (2) LA DURÉE RÉSIDUELLE MOYENNE DES CONTRATS EST DE ~13 ANS DÉVELOPPEMENTS ÉOLIENS EN MER EN FRANCE : 5 PROJETS POUR UNE CAPACITÉ TOTALE DE + DE 2 GW, DONT PRÈS D'1 GW EN CONSTRUCTION Construction en cours du parc éolien en mer de Saint Nazaire (débutée en 2019, mise en service prévue en 2022, investissement totaux de ~ 2 Mds€, partenariat avec Enbridge) DES AVANCÉES MAJEURES EN 2020 • Parc éolien en mer de Fécamp Poursuite des développements • Début de la construction du parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer (investissements totaux de ~ 2 Mds€, partenariat avec Enbridge et wpd) prévue en 2021 pour une mise en service d'ici 2024 • Développement en cours du parc éolien en mer de Dunkerque Développement en cours de Provence Grand Large, un projet pilote d'éolien flottant : contrat attribué à EDF Renouvelables pour l'installation de trois turbines de 8 MW sur des • Lancement de la construction en juin 2020 • Mise en service prévue en 2023 • Investissement totaux de ~2 Md€, partenariat avec Enbridge et wpd

(investissement totaux de ~1 Mds€, partenariat avec Enbridge et Innogy) : débat public mené au 2ème semestre 2020 fondations flottantes au large de Fos-sur-Mer Dunkerque Fécamp~600 MW DÉVELOPPEMENTS ÉOLIENS EN MER HORS FRANCE: PRÈS DE 4 GW EN DÉVELOPPEMENT, 450 MW EN CONSTRUCTION EN ÉCOSSE Projet Codling en IrlandeProjet Neart na Gaoithe en Ecosse Projet Atlantic Shores aux États Unis • Prise de participation à 50%

• Projet en développement au sud de Dublin, situé sur 2 sites

• Enchères d'Irish CfD ("RESS") prévue pour 2022

• Capacité totale: ~1 GW • Développement en cours au large de la côte du New Jersey

• Joint venture avec Shell

• Sécurisation d'une zone de 742 km2 à 12-16 km du rivage en eau peu profonde (~20m) • Offre soumise au New Jersey RFP le 10 décembre 2020 pour un maximum de 2,3 GW • Lancement de la construction en 2019

• Capacité totale : 450 MW (54 turbines)

• Mise en service prévue en 2023

• Partenariat avec l'utility irlandais ESB à 50%

• Investissement total : ~2 Md£

• Contract for Difference (CfD) sur 15 ans (£114/MWh en 2012 £) •Joint-venture avecChina Energy Renewables, filiale du groupe China Energy Investment Corporation

• Capacité totale : 502 MW (Dongtai IV: 302 MW, Dongtai V : 200 MW)

• Mise en service de Dongtai IV en décembre 2019, Dongtai V en construction (mise en service prévue en 2021) PROJET AL DHAFRA: LE PLUS GRAND PROJET SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (2 GW) AU MONDE À DATE REMPORTÉ PAR LE CONSORTIUM EDF-JINKO Réussites 2020: • Juillet : EDF Renouvelables et Jinko Power ont remporté l'appel d'offres lancé par EWEC (Emirates Water and Electricity Company) pour le projet photovoltaïque Al Dhafra à Abu Dhabi (UAE)

• Décembre : financement sécurisé Données clés du projet : • Localisation : 35 km au sud de la ville d'Abu Dhabi

• Capacité : 2GW (plus grand projet de centrale solaire photovoltaïque au monde, pouvant alimenter en électricité chaque année l'équivalent de 160 000 foyers)

• Actionnariat : partenariat public-privé (PPP). EDF Renouvelables et Jinko Power détiendront chacun 20% des parts. Les autres 60% seront détenus par TAQA et Masdar

• Technologie : modules bifaciaux UN MODÈLE D'AFFAIRES DURABLE, S'APPUYANT SUR DES AVANTAGES DÉVELOPPEMENT ~1 300 - Des avantages compétitifs clés pour le développement d'un solide portefeuille de projets ‒ Une présence internationale large et diversifiée avec des équipes de développement expérimentées en Europe et en Amérique du Nord, et des hubs de développement dédiés en Asie du Pacifique, Amérique Latine, Moyen Orient et Afrique du Nord ‒ Une expertise de sécurisation de sites, d'ingénierie des projets, de montage de financements structurés et de réponse à des appels d'offre

‒ Des partenariats locaux clés pour partager les investissements, le risque pays et maximiser les avantages compétitifs

‒ Un portefeuille de projets important, en renouvellement et présentant un bon taux de transformation (taux actuel d'entrée en construction d'environ 20%) - Des synergies au sein du Groupe EDF pour des solutions sur mesure pour les clients (PPA pour les clients commerciaux et industriels, offres off-grid ou décentralisées) employés (1) INGÉNIERIE & CONSTRUCTION - Expertise forte en ingénierie

- Importante expertise en construction de projets à taille industrielle et excellence opérationnelle en respectant les budgets et les délais

- Innovation technique continue pour saisir des opportunités sur de nouveaux marchés (PV flottant, éolien en mer flottant…) COMPÉTITIFS CLÉS O&M ET GESTION D'ACTIFS - Des compétences intégrées en O&M permettant l'excellence opérationnelle, une production optimisée, une expertise technologique FINANCE - Création de valeur maximisée via une approche d'acquisition et de rotation d'actifs sélective (1) Equipes internes du Développement, Ingénierie et Construction d'EDF Renouvelables. Hors contractuels et partenaires CRÉATION DE VALEUR: +150-200 Bps D'ÉCART (2) ENTRE LE TRI ET LE CMPC

(2) Performance moyenne historique estimée dans le cadre d'une analyse de rentabilité des projets d'EDF Renouvelables (scope: 81% des capacités installées, 6,6 GW nets, 118 projets, 14 pays). Le calcul du TRI intègre différentes hypothèses, notamment sur l'évolution des prix de marché, hors volumes et périodes couvertes par les PPA INNOVATION TECHNOLOGIQUE: UN AVANTAGE COMPÉTITIF CLÉ SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE • Augmenter la puissance des installations grâce à des modules photovoltaïques bi-face (technologie sélectionnée pour le projet Al Dhafra de 2GW)

• Débloquer de nouveaux potentiels en solaire PV dans des zones contraintes grâce à du solaire photovoltaïque flottant…  Mise en construction de la première centrale photovoltaïque flottante de 20 MW en France (Lazer, Hautes-Alpes)  Appel d'offres remporté en Israël (50 MW)

• … et de l'Agri-PV  1er projet pilote co-développé avec EDF R&D et l'INRA, en opération sur le centre R&D d'EDF « les Renardières »  Signature d'une charte avec la FNSEA pour développer et mieux encadrer les projets photovoltaïques au sol sur terres agricoles en France

ÉOLIEN EN MER Exploiter de nouveaux potentiels en éolien en mer avec l'éolien flottant: Provence Grand Large (France, un projet flottant de 3 x 8,4 MW situé au large de Fos-Sur-Mer) STOCKAGE • Développement de la flexibilité sur le réseau grâce à des batteries Li-ion couplées à des actifs de production : Toucan 2 en Guyane française (solaire photovoltaïque), et Chuckwalla aux Etats-Unis (solaire photovoltaïque)

• Développement de projets de stockage (acquisition de Pivot Power au UK en 2019, avec la mise en service de 2 projets au T1 2021) et des systèmes de charge pour les véhicules électriques (acquisition de PowerFlex aux Etats-Unis en 2019, installation de 2 500 stations de chargement de véhicules électrique en 2020) ~18 GW D'O&M : UNE EXPERTISE FORTE, FACTEUR DE DIFFÉRENCIATION 522 MW495 MWc 261 MWc - 18 GW de contrats O&M (+ 2,1 GW vs. 2019)

- 10 pays

- 3 technologies (solaire PV, éolien terrestre, éolien en mer) - Pilotage à distance et optimisation en temps réel via un centre de contrôle des opérations de technologie de pointe et des équipes techniques sur le terrain - Un retour continu sur les enjeux techniques via le suivi O&M renforçant la connaissance et la compréhension des technologies industrielles - Digitalisation et supervision en tempsréel, innovation continue et maintenance prédictive Création en cours d'une base de données pour optimiser la performance des actifsUne crédibilité forte vis-à-vis des fabricants de turbines et les investisseurs tiers - Un meilleur positionnement prix pour les réponses aux appels d'offres - Une optimisation des contrats grâce à la mise en compétition des fournisseurs de turbines pour les contrats d'O&M initiaux ou de renouvellement - Une optimisation du projet dès les phases initiales (développement, construction…) CAPACITÉ NETTE INSTALLÉE ET EN CONSTRUCTION AU 31 DÉCEMBRE 2020 CAPACITÉS INSTALLÉES ET EN CONSTRUCTION, ÉOLIEN ET SOLAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 Brute (1) Nette (2) (en MW) 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 Éolien 12 416 13 266 7 827 8 379 Solaire 2 900 3 876 1 750 2 199 Capacité installée totale 15 316 17 142 9 577 10 578 Éolien en construction 3 531 4 126 2 131 2 680 Solaire en construction 1 525 3 865 1 166 1 928 Capacité totale en construction 5 056 7 991 3 297 4 608 NB : Les valeurs correspondent à l'expression à la première décimale ou à l'entier le plus proche de la somme des valeurs précises, compte tenu des arrondis (1) Capacité brute : capacité totale des parcs dans lesquels EDF est actionnaire

(2) Capacité nette : capacité correspondant à la part du capital détenue par EDF RÉSULTATS ANNUELS 2020 RÉGULÉ UN BUSINESS MODEL RÉGULÉ DANS UN MODÈLE DE CONCESSIONNAIRE OBLIGÉ Les activités régulées représentent plus de 5 Mds€ d'EBITDA ‒ (1)Les activités insulaires incluent la Corse, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélémy, Saint Martin et les îles du Ponant Le plus grand réseau de distribution en Europe. Des actifs clés en France Répartition de l'EBITDA des activités régulées d'EDF en 2020 Activités insulaires(1) ‒ Le principal réseau de distribution en France : dessert 95% de la population métropolitaine continentale (les 5% restants étant couverts par des Entreprises Locales de Distribution (ELD) au nombre de ~170).

‒ Un modèle d'affaires régulé : ENEDIS a le monopole national de 421 contrats de concessions. Une grande majorité des contrats a déjà été renouvelée pour une période de 25 à 30 ans.

‒ Représente environ un quart de l'EBITDA, des investissements et des salariés du Groupe EDF ‒ Modèle d'affaires intégré incluant production, achat d'électricité, distribution (via des concessions) et fourniture au tarif réglementé de vente.

‒ Activités de réseau : rémunération similaire à celle d'Enedis.

‒ Activités de production : pour les actifs mis en service avant le 06/04/2020, rémunération de 11%. Pour les actifs mis en service après le 06/04/2020, entre 7 et 12%. ‒ Réseau d'environ 15 000 km (région de Strasbourg).

‒ 560 000 points de livraison

‒ Environ 70% de l'EBITDA provient des activités régulées de distribution. 47 ENEDIS(1) : LE LEADER EN EUROPE DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION … comme de qualité de fourniture BIEN POSITIONNE VS PAIRS… … en termes de nombre de clients … En millions de points de livraison 37 31 22 12 11 e-distribuzione Endesa distribucion Données issues des rapports annuels 2019 des opérateurs SAIDI - Temps de coupure, hors événements exceptionnels, en minutes par client par an 116,0 France(3) Espagne Allemag(n4e) Données CEER 2016 y compris temps de coupure transport Portugal (1) Enedis est une filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie en France

(2) Correspond au nombre de points de livraison (3) Indicateur y compris transport, hors entreprises locales de distribution. Le temps de coupure au périmètre ENEDIS était de 64 minutes.

(4) Spécificité pour l'Allemagne, dont le réseau est beaucoup plus dense que dans les autres pays ENEDIS(1) : UNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DE PREMIER PLAN Performance opérationnelle de premier plan… Temps de coupure (2) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stabilité du temps de coupure depuis 2014 aux alentours de 64 minutes (1) Enedis est une filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie en France

(2) Hors événements exceptionnels et incidents sur le réseau de transport … qui permet d'obtenir régulièrement le bonus de la régulation incitative Le bonus de la Régulation Incitative a systématiquement été obtenu depuis 2014 (en M€) 50 25 0 -25 -50 TURPE 4 TURPE 5 Augmentation des MIN/MAX à partir de TURPE 5, qui passe de 80 M€ pour le TURPE 4 à 194 M€ pour le TURPE 5 : cela permet d'augmenter le potentiel de rémunération en cas de bonne performance opérationnelle. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES UN PROJET INDUSTRIEL ET HUMAIN 2020-2025 QUIS'APPUIE SUR 8 ENGAGEMENTS ALIGNÉS SUR LES OBJECTIFS DE L'ONU • Atteindre 70% d'indice d'engagement des salariés en2024 (vs. 58% en 2019) • Viser zéro accident grave ou mortel pour les équipes et les prestataires • Créer 20 activités nouvelles (communautés énergétiques, solutions de mobilité électrique, services de données, …) dans le cadre de projets et/ou de partenariats • Permettre à 100% des clients de suivre leur consommation pour mieux la maitriser grâce au compteur communicant et de bénéficier d'une offre innovante de leur fournisseur • Réduire l'empreinte carbone d'Enedis de 20% en 2025 et atteindre la neutralité carbone en 2050 • Avoir l'un des meilleurs rapports qualité / prix en Europe • Diviser par deux le délai de raccordement des clients d'ici à 2022 par rapport à 2020

• Rétablir 90% des clients en 2 jours en cas d'incident climatique majeur sur le réseau ENEDIS : TURPE 6, UN CADRE RÉGULATOIRE MATURE Eléments clés de la rémunération : une logique de cost + en Mds€ 14 (chiffres 2021 estimés issus de la délibération de la CRE) 12 10 8 6 4,6 4 4,9 2 Ajustement en fonction des éléments exceptionnels (à la hausse comme à la baisse) vs EBIT autorisé 2,9 0 1,8 EBIT régulé D&A Charges de capital Charges nettes d'exploitation Charges du système électriqueCRL Linky et CRCP CA acheminement (1) (2) (1) Net du chiffre d'affaires hors acheminement

(2) Charges du système électrique = achat transport à RTE + achat des pertes réseau

(3) CRCP = Compte de Régularisation des Charges et des Produits ; CRL Linky = Compte Régulé de Lissage Linky 0,1 Pas d'exposition aux variations de volumes distribués (nb de clients, TWh distribués dont effet climat) vs trajectoire définie par le régulateur 14,1 Régulation incitative : gains de productivité, qualité de service et continuité d'alimentation, R&D et réseaux intelligents (3) (4) Des revenus et des charges(6) largement sécurisés par le mécanisme du Compte de Régularisation des Charges et des Produits (CRCP): % de revenus % de charges couverts par le couvertes par CRCP: le CRCP: (4) Données en normes françaises. L'écart avec les normes IFRS correspond principalement à la contribution d'Enedis au Fonds de Péréquation de l'Electricité

(5) Facteur k = évolution de la grille tarifaire, en pourcentage, provenant de l'apurement du solde du CRCP

(6) Charges de capital + charges d'exploitation + charges du système électrique STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION TURPE 6 : UN PROFIL DE RISQUE FAVORABLE Un mécanisme de rémunération fondé sur un rendement garanti Chiffres au 01/01/2021 Structure de la rémunération d'Enedis selon TURPE 6 (6) (1) Marge sur actif = Bêta de l'actif x Prime de risque de marché / (1 - Taux d'IS) = 0,36 x 5% / (1 - 26,47%) = 2,5%

(2) Taux de rémunération additionnel appliqué aux CPR = Taux sans risque / (1 - Taux d'IS) = 1,7% / (1 - 26,47%) = 2,3%

(3) Taux de rémunération des actifs Linky = Taux de base + prime de rémunération attendue = 7,25% + 3% = 10,25% ‒ Rémunération des actifs opérés peu dépendante de l'évolution des taux : stabilité à 2,5% depuis TURPE 4

‒ Rémunération des capitaux propres régulés : baisse de 4 à 2,3% afin de tenir compte de la baisse des taux sans risque et du taux de l'impôt sur les sociétés (IS) en France.

‒ CRCP : un mécanisme globalement confirmé. Le CRCP d'entrée représente un montant de créances de 588 M€ (7) à étaler sur les 4 années du TURPE 6.

‒ Régulation Incitative : objectifs renforcés, en particulier sur la qualité de service.

‒ Principale nouveauté: indexation tarifaire annuelle intégrant 0,31% de rémunération en complément de l'inflation. (4) En supposant la réalisation effective de la prime de rémunération attendue (5) Charges de capital + charges d'exploitation + charges du système électrique

(6) Applicable à partir du 1er août 2021

(7) Délibération de la CRE UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE DE LA BAR ET DES CAPITAUX PROPRES RÉGULÉS en Mds€ 60 56 52 48 44 en Mds€ 12 10 8 6 4 2 0 (1) Travaux réalisés par les concédants et remis à Enedis + environ 0,4Md€ pour l'intégration des colonnes montantes hors concession en 2020 (loi ELAN) Evolution annuelle de la BAR BAR au 01/01/2020 CAPEX mis en service Evolution annuelle des CPR CPR au 01/01/2020 CAPEX mis en service Amortissement des (2)Chiffres issus de la délibération de la CRE du 21 janvier 2021 Remises d'ouvrages (1) Amortissement de la BARSorties d'actifsBAR au 01/01/2021 Autres CPR au 01/01/2021 BAR au 01/01/2024 CPR au 01/01/2024 CPR LINKY (1) : UN CADRE TARIFAIRE INCITATIF UNE REMUNERATION ATTRACTIVE DIFFEREE DANS LE TEMPS Chronique d'investissement sur 2014 - 2021 en Mds€ 0,8 0,8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1) Linky est un projet mené par Enedis, filiale indépendante d'EDF en vertu des dispositions du Code de l'énergie en France

(2) Chiffres estimés Linky - Rémunération 7,25 % Taux de rémunération nominal des actifs avant impôts + 3 % Prime additionnelle(3)  quasi sécurisée 2021(2) (3) Prime additionnelle de 3 % / Pénalités de - 2 %, conditionnée au respect des coûts, des délais et la performance du système durant la phase de déploiement

(4) Les coûts à terminaison du programme ont été revus à la baisse après prise en compte des prix des derniers marchés de matériels (compteurs concentrateurs) et de prestation de pose signés LINKY: UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE AU CASH-FLOW À PARTIR DE 2022 Une contribution significative au Cash-Flow à partir de 2022… … en ligne avec l'évolution de la BAR Linky EBITDA (1) et cash-flow généré par les opérations de Linky (M€) Evolution de la BAR Linky (M€) 1 000 3 500 -800 -1 000 0 -200 -400 -600 800 600 400 200 (1) A normes comptables actuelles 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0  Le cash-flow de Linky est impacté de façon négative jusqu'à 2021 du fait du déploiement et du Compte Régulé de Lissage (CRL)

 Contribution significative à partir de 2022 pour atteindre un pic autour de 2025-2027 ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SOUTENANT LA CROISSANCE DE L'EBITDA … dans un contexte de développement des nouveaux usages et de la transition écologique Véhicules électriques Photovoltaïque centralisé et diffus Éolien terrestre et en mer Stockage (1) Hors Linky

(2) EBITDA régulé y compris CRL Linky, hors impacts climatiques, etc., dont les effets sont compensés les années suivantes grâce au mécanisme du CRCP Raccordements consommateurs ENEDIS (1) : CHIFFRES CLÉS En millions d'euros Chiffre d'affairesEBITDARésultat net courantInvestissements opérationnels bruts (2) (1) Enedis est une filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie ; données locales (2)Y compris Linky 2019 2020 ∆% 14 161 14 211 +0,4 % 4 140 4 285 +3,5 % 779 835 +7,1 % 4 270 3 874 -9,3 % ACTIVITÉS INSULAIRES (1): RÉGULATION SPÉCIFIQUE ET PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE SOUTENANT DES REVENUS STABLES DES ACTIFS RÉGULÉS, EXPLOITÉS DE FAÇON PERFORMANTE, GÉNÉRANT UN EBITDA STABLE Production : 11% de rémunération pour les actifs mis en service entre 2006 et avril 2020 (7,25% avant) / entre 7% et 12% ensuite (décision attendue au T2 2021) Réseaux - Systèmes Energétiques Insulaires : (FPE (3)) ‒ 6,4% de rémunération des capitaux propres régulés (0,7 Md€) ‒ 2.5% de rémunération de la BAR (2,5 Md€) UNE CONTRIBUTION À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LES ZNI (2) ‒ Programme de compteurs communicants : installer et opérer 1,2 millions de compteurs communicants d'ici fin 2024. A fin 2020, environ 400k compteurs communicants déjà installés et opérés : programme en bonne voie.

‒ Efficacité énergétique: actions d'économies d'énergie pérennes (isolation, chauffe-eaux solaires…) avec par exemple une diminution de 2% de la consommation en 2019.

‒ Décarbonation: insertion des ENR, développement et exploitation d'une trentaine de smart grids, programme d'électrification en zones isolées. conversion à la biomasse liquide des centrales en exploitation de Port Est, Pointe Jarry et Bellefontaine, ainsi que de la future centrale du Larivot. (1) Les activités insulaires incluent la Corse, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Saint Pierre et Miquelon

(2) ZNI = zones non interconnectées Taux de disponibilité EDF PEI en % 96,3 95,2 96,2 96,3 EBITDA normalisé * 2017 De l'ordre de 780 M€ / an** * Retraité de l'effet du compte de régularisation (4) ** Dont environ un tiers lié à l'activité réseaux et hors compte de régularisation 2018 2019 2020 (3) FPE: Fonds de Péréquation de l'Electricité, période actuelle de 4 ans qui court de début 2018 à fin 2021 (4) CRCP du FPE RÉSULTATS ANNUELS 2020 FRANCE - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION PRODUCTION NUCLÉAIRE FRANCE (en TWh) Production cumulée 2019 -11,6% (1)Chiffres estimés T1 S1 9M  Production nucléaire en baisse de -44 TWh dont ~ -33 TWh (1) liés à la crise sanitaire Covid-19 12M BILAN ÉLECTRIQUE FRANCE PRODUCTION / ACHATS En TWh Obligations d'achat Achats LT et structurés 5-3 Thermique 9 Hydraulique(1) 45 Ventes structurées, enchères et autres(2) Clients finals 247-26 NB : EDF hors activités insulaires 60 454 +3 -1 +5 Nucléaire 335-44 (1) Production hydraulique après déduction du pompage : 38,5 TWh sur 2020 / 33,4 TWh sur 2019

(2) Y compris pompage hydraulique pour 6,2 TWh sur 2020 / 6,3 TWh sur 2019 CONSOMMATION / VENTES En TWh Ventes nettes marché ∆ 2020 vs. 2019 454 54-9 Fourniture ARENH 124+4 29-9 -40 ÉVOLUTION DU « LOAD FACTOR » ET DE LA PRODUCTION NUCLÉAIRE Kp annuel (« load factor ») du parc nucléaire en FranceProduction nette du parc REP (1) en France Kp (%) TWh 80 70 60 440 400 360 320 (1)Réacteur à Eau Pressurisée VISITES DÉCENNALES (VD) DU PARC NUCLÉAIRE Nombre de visites décennales (VD) 4èmes VD du palier 900 MW 1 450 MW 1 300 MW 900 MW 5èmes VD du palier 900 MW 3èmes VD du palier 1300 MW 2èmes VD du palier 1450 MW 4èmes VD du palier 1300 MW 3èmes VD du palier 1450 MW NB: Données prévisionnelles en date du 15 janvier 2021 PRODUCTION HYDRAULIQUE EDF (en TWh) vs fin déc. 2019 Production cumulée 2019(1)Production cumulée 2020(1) + 12,6 % (1)Production hydraulique hors activités insulaires avant déduction de la consommation du pompage. (2) Production après déduction de la consommation du pompage : 33,4 TWh sur 2019 et 38,5 TWh sur 2020 (3)Taux de remplissage des retenues en énergie Mars Juin Sept. Déc.  Hydraulicité 2020 proche de la normale

 Lac France (3) à fin 2020 à 73% soit +10,2 points vs moyenne historique FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE (en TWh) Collectivités, entreprises et professionnels Offres de marché y compris offre transitoire Collectivités, entreprises et professionnels Au tarif réglementé (3) Particuliers Tarif réglementé VENTES AUX CLIENTS FINALS (1)(2) (1) Données arrondies au dixième

(2) Y compris auto-consommations EDF 292,6 2019 272,4 2018

(3) Tarif bleu professionnel, ELD (Entreprises Locales et Distribution) au tarif de cession et tarif Vert, inf. 36 kVA qui perdurent au-delà de 2015 246,5 Particuliers Offres de marché 2020 FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE - RÉPARTITION DES VENTES AUX TARIFS HISTORIQUES (en TWh) Collectivités, entreprises et professionnels Offres de marché y compris offre transitoire Particuliers Offres de marché Collectivités, entreprises et professionnels Au tarif réglementé Particuliers Tarif réglementé (1) Données arrondies au dixième

(2) Y compris auto-consommations EDF VENTES AUX CLIENTS FINALS POUR 2020 (1) (2)

(3) ELD : Entreprises Locales de Distribution

(4) Dont tarif Jaune et Vert pour 0.1TWh - Tarifs inférieurs à 36 kVA Tarif de cession ELD (3) Tarif Bleu Non Résidentiel (4)Tarif Bleu Résidentiel MARCHÉ DE CAPACITÉ EN FRANCE PRIX (1) DES CESSIONS DE MARCHÉ DE CAPACITÉ POUR LIVRAISON EN 2020 21/03/19 16/05/19 27/06/19 12/09/19 17/10/19 12/12/19 25/06/20 15/10/20 10/12/20  Volume de capacités EDF certifiées : 63 GW à fin décembre 2020

 Prix moyen des sessions avant année de livraison : 19,5 €/kW (1) POUR LIVRAISON EN 2021 (en €/kW) 05/03/2020 23/04/2020 25/06/2020 24/09/2020 15/10/2020 10/12/2020 19,5 19,2 23/04/20  Volume de capacités EDF certifiées : 63 GW à fin décembre 2020

 Prix moyen des sessions avant année de livraison: 31,2 €/kW POUR LIVRAISON EN 2022 (en €/kW) 25/06/20 15/10/20 10/12/20  Volume de capacités EDF certifiées : 70 GW à fin décembre 2020

 6 sessions de marché restantes en 2021 pour livraison en 2022 2 années d'enchères comptabilisées en 2020 Données arrondies au centième MARCHÉ DE CAPACITÉ : MODALITÉS D'IMPACT DE L'EBITDA (ANNÉE N) Mode de valorisation Timing d'impact surdes certificats l'EBITDACertificats concernésPrix Volumes concernés (1) Répercussion du prix de la capacité aux clients finals (part marché des offres et tarifs) Au moment de la livraison de l'énergie Certificats pour livraison année NCalculé à partir des prix des enchèresDe 25 à 45 GW (selon les volumes ARENH souscrits et intégrés dans les offres) (y.c. part ARENH des offres et tarifs) Transferts liés aux volumes ARENH Au moment de la livraison de l'énergieCertificats pour livraison année N Le prix ARENH à 42€/MWh inclut la livraison des garanties de capacité associées ~115 MW par TWh d'ARENH Ventes de certificats sur le marché (via enchères ou OTC) Au moment de la conclusion des transactions Tout certificatPrix de l'enchère (ou prix négocié pour les ventes OTC) Variable (selon les volumes ARENH souscrits) Achats de certificats sur le marché (selon les volumes ARENH souscrits et besoins clients finaux) (via enchères ou OTC) Au moment de la livraison de l'énergieCertificats pour livraison année N Prix de l'enchère (ou prix négocié pour les ventes OTC) Variable (1)Par ailleurs, le volume de certificats de capacités certifiés en France peut être supérieur à l'estimation de la demande faite par RTE. Dans un tel cas, une certaine quantité des certificats détenus par EDF serait non vendue. ARENH : VOLUMES CÉDÉS (1) 59,7 49,4 (1) S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021  Volume maximum de livraison de 100 TWh (2) aux fournisseurs concurrents d'EDF et de ~25 TWh pour les pertes réseau

 Au guichet de novembre 2020, la demande d'ARENH des fournisseurs alternatifs pour 2021 s'est élevée à 146,2 TWh

 Le volume à livrer en 2020 et 2021 a donc été écrêté à hauteur du plafond légal de 100 TWh, provoquant un effet d'écrêtement dans les tarifs

 Volumes cédés pour 2021, comprenant également 26,3 TWh cédés au titre de la couverture des pertes réseau: • 62,6 TWh pour le 1er semestre • 63,7 TWh pour le 2ème semestre

 Des contentieux sont en cours au sujet de la mise en œuvre de la clause de force majeure dans les contrats ARENH entre EDF et certains fournisseurs alternatifs Source : CRE (1) Distinction entre semestres estimée par EDF, à partir de la donnée annuelle fournie par la CRE, et susceptible d'évoluer en cours d'année par application des dispositions légales, règlementaires et contractuelles (résiliations, défauts de paiement, etc...)

(2) La loi Energie Climat (promulguée le 8 novembre 2019) donne au gouvernement la possibilité d'augmenter par arrêté le volume global maximal de 100 à 150 TWh à compter du 1er janvier 2020. La loi autorise également le gouvernement à réviser le prix de l'ARENH. Néanmoins, le gouvernement a annoncé fin septembre 2020 le statu quo du volume et du prix de l'ARENH pour 2021 ARENH : CONTENTIEUX FORCE MAJEURE • La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures d'état d'urgence prises par les pouvoirs publics à compter du 17 mars 2020 ont entraîné une baisse de consommation d'électricité des clients non résidentiels et une baisse des prix des marchés de gros de l'électricité affectant l'ensemble des fournisseurs, dont EDF

• Certains fournisseurs ont demandé au Président du Tribunal de Commerce de Paris d'ordonner en urgence la suspension totale deslivraisons de volumes d'ARENH et/ou leur suspension partielle à hauteur de la baisse de consommation d'électricité de leur portefeuille de clients pendant la crise, en invoquant la clause de force majeure prévue dans l'accord-cadre ARENH conclu avec EDF

• Le juge des référés a considéré que les conditions de la force majeure étaient réunies et a ordonné à EDF de ne pas s'opposer à la suspension du contrat et donc à l'interruption totale du programme de cession annuelle d'électricité

• EDF a fait appel des ordonnances. Le 28 juillet, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du juge des référés, considérant que le dispositif de force majeure prévu par le contrat-cadre a un effet automatique et que la réalité d'un cas de force majeure ne pouvait pas être écartée avec l'évidence requise en référé. EDF a formé un pourvoi en cassation le 24 septembre.

• Afin de préserver ses droits, EDF a notifié le 2 juin dernier la résiliation, à titre conservatoire, des contrats ARENH la liant à ces fournisseurs d'énergie, comme cela est prévu en cas de suspension de ces contrats au-delà d'une période de deux mois. Cette résiliation a été contestée par Total Direct Energie devant le juge des référés. Ce dernier s'est prononcé le 1er juillet 2020 et a suspendu provisoirement les effets de la lettre de résiliation d'EDF. EDF a fait appel de cette ordonnance. Le 19 novembre 2020, la Cour d'appel de Paris a infirmé la décision du juge des référés

• La CRE n'ayant pas fait droit à la demande d'EDF de procéder à l'interruption des livraisons d'ARENH à TDE (1) à compter du 23 novembre pour la fin de l'année 2020 en application de la décision de la Cour d'appel de Paris, EDF a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir le10 décembre 2020 en vue d'obtenir l'annulation de la décision de la CRE.

• En septembre, un fournisseur alternatif (Ohm Energie) a aussi demandé en urgence au Président du Tribunal de commerce de Paris de suspendre les paiements dus au titre des volumes d'ARENH livrés pendant l'évènement de force majeure considérant que la livraison n'aurait pas dû se poursuivre durant la période de force majeure. Le 23 octobre, le juge des référés a rejeté cette demande.

• L'ensemble des décisions précitées ont été rendues dans le cadre d'une procédure d'urgence, à titre provisoire, mais ne statuent pas sur le fond de l'affaire. Seule une procédure au fond permettra d'établir définitivement le bien fondé des positions respectives des parties.

• Quatre fournisseurs alternatifs (Hydroption, Vattenfall, Priméo Energie et Arcelor Mittal) ont assigné EDF au fond devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice prétendument généré par le refus d'EDF de suspendre les livraisons d'ARENH sur le fondement de la force majeure. (1) TDE = Total Direct Energie TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE EN FRANCE (1/3) Historique de l'évolution du Tarif Bleu Évolution Tarif Bleu Résidentiel Évolution Tarif Bleu Non RésidentielDate (HT) (TTC) (HT) (TTC) 01/02/2018 + 0,7 % + 0,6 % + 1,6 % + 1,3 % 01/08/2018 - 0,5 % - 0,3 %

+ 1,1 % + 0,9 % 01/06/2019 + 7,7 % + 5,9 %

+ 7,7 % + 5,9 % 01/08/2019 + 1,49 % + 1,26 % + 1,34 % + 1,10 % 01/02/2020 + 3,0 % + 2,4 % + 3,1 % + 2,4 % 01/08/2020

+ 1,82 % + 1,54 % + 1,81 % + 1,58 % 01/02/2021

+ 1,93 % + 1,61 % + 3,23 % + 2,61 % . TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE EN FRANCE : ÉVOLUTION D'AOÛT 2020 (2/3) TARIF BLEU RÉSIDENTIEL HT (1) Énergie + frais (2) TURPE (2) Rattrapage (4) Coûts commerciaux (3) et marge (1) Source : Données issues de la délibération de la CRE du 2 Juillet 2020, confirmée par décision publiée au JO le 31/07/2020

(2) Pour février 2020, les montants « Energie + frais » et « TURPE » sont basés sur un calcul moyen sur le portefeuille de clients au TRV à fin 2018 (base de calcul pour la délibération CRE du 16/01/2020)

(3) Y compris le coût des obligations CEE COMPOSITION DE LA FACTURE MOYENNE TTC (CLIENT BLEU RÉSIDENTIEL) (4) Rattrapage lié essentiellement au gel tarifaire de début 2019

(5) Chiffres arrondis au demi point TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE EN FRANCE: ÉVOLUTION DE FÉVRIER 2021 (3/3) TARIF BLEU RÉSIDENTIEL HT (1) +1,93 % + 2,42 €/MWh 125,4 €/MWh 127,8 €/MWh COMPOSITION DE LA FACTURE MOYENNE TTC (CLIENT BLEU RÉSIDENTIEL) 194,0 €/MWh (5) 44,0 Taxes 53,553,5 22,5 CSPE (1) Source : Données issues de la délibération de la CRE du 14 janvier 2021

(2) Pour février 2021, les montants « Energie + frais » et « TURPE » sont basés sur un calcul moyen sur le portefeuille de clients au TRV à fin 2019 (base de calcul pour la délibération CRE du 14/01/2021)

(3) Y compris le coût des obligations CEE (4) Rattrapage lié au gel tarifaire de début 2019 + coût commerciaux 2020

(5) Chiffres arrondis au demi point RÉPARTITION DES VENTES(1) D'ÉLECTRICITÉ EN FONCTION DE LEUR EXPOSITION AU PRIX DE MARCHÉ Au minimum entre prix de marché et seuil d'arbitrage ARENH après écrêtement ~70 TWh Au prix de l'ARENH via les TRV(2) après écrêtement ~180 TWh 2019  Volumes vendus au prix de l'ARENH selon la formule d'empilement des coûts dans les tarifs réglementés de vente (essentiellement tarifs bleu résidentiels et non résidentiels)  Volumes vendus au prix de marché si ce prix est inférieur au seuil d'arbitrage ARENH (prix ARENH - prix de la capacité) et à prix ARENH dans le cas contraire (3), quicomprennent :  • Les volumes pouvant être souscrits à l'ARENH par les fournisseurs alternatifs et les gestionnaires de réseaux pour leurs achats de pertes

• Une partie des volumes(4) vendus aux clients finals d'EDF en offre de marché (1) Ventes hors volumes sous obligations d'achat et volumes sous contrats d'approvisionnement long- terme. Répartition estimée, basée sur les situations respectives 2019 et 2020, notamment en termes de parts de marché aval d'EDF. En 2019 et 2020, application aux offres aval du taux d'écrêtement lié au niveau de souscription ARENH des fournisseurs alternatifs (respectivement 133 et 147 TWh) (2)Tarifs réglementés de vente  Volumes vendus au prix de marché quel que soit ce prix, qui comprennent : • Une partie des volumes vendus aux clients finals d'EDF : complément d'approvisionnement marché dans les TRV (5) , complément des volumes vendus aux clients en offres de marché

• Les volumes vendus sur les marchés de gros  Contrats à prix négociés ne suivant pas une logique d'indexation au prix de marché (3) L'arbitrage entre les 2 prix est subi par EDF et sa date d'exercice est variable selon les volumes (il a lieu au plus tard au moment du guichet ARENH de fin d'année pour une livraison l'année suivante)

(4) Liés à la réplication de la structure de coûts d'approvisionnement des fournisseurs alternatifs : parts des volumes correspondant aux « droits ARENH »

(5) Liés à la réplication de la structure de coût des fournisseurs alternatifs : approvisionnement du complément de marché qui excède les « droits ARENH » PRIX MOYEN CAPTURÉ ESTIMÉ DANS LES COUVERTURES À TERME Prix (1) moyen capturé France - Activités de Production et Commercialisation En €/MWh 60 50 40 30 NB : prix projetés, différents des prix moyens réalisés 20 10 0 2018 2019 2020 Volume notionnel de production à coût fixe de ~413 TWh (2) (1) Arrondi à l'entier le plus proche, hors revenus associés aux certificats de capacité (2) 2021 Uniquement à partir des moyens nucléaires et hydrauliques, sur la base d'une hydraulicité normale Estimation basée sur :  Une prévision de répartition des volumes par type de vente  Une demande 'formée' (baseload vs peakload, saisonnalité)Ce prix moyen ne tient pas compte des achats et des ventes sur les marchés de gros pouvant intervenir au cours de l'année de livraison en fonction des aléas de production ou de consommation Il ne s'agit ainsi pas du prix moyen de vente réalisé (3)Sur la base du principe de fermeture graduelle des positions nettes avant l'année de livraison sur l'horizon de liquidité des contrats calendaires à terme (typiquement 2 ans pour le marché de gros électricité France). Surpondération possible de l'année N-1 compte-tenu des contraintes de liquidité sur les marchés à terme. Sujet aux incertitudes sur l'exposition nette d'EDF du fait de l'optionalité du mécanisme ARENH (dont le coût est matérialisé dans les couvertures de marché) PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L'ÉNERGIE (PPE) 2019 - 2028 • Le décret PPE, daté du 21 avril 2020, a été publié au JORF du 23 avril 2020. Cette PPE couvre deux périodes successives de cinq ans : 2019-2023 et 2024-2028

• Le décret est accompagné d'un rapport qui constitue une annexe du décret et a donc valeur réglementaire Principaux points du décret PPE Nucléaire Fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035 pour atteindre une part de 50 % dans le mix électrique, dont 4 à 6 (dont Fessenheim) d'ici 2028, si certaines conditions sont remplies. Le projet de PPE présente la proposition d'EDF pour les sites susceptibles d'être concernés. Il appartiendra in fine au gouvernement d'identifier les sites prioritaires D'ici mi-2021 : le gouvernement conduira avec la filière un travail sur le nouveau nucléaire, et se prononcera ensuite sur l'opportunité de programmer de nouvelles centrales Thermique Toutes les centrales fonctionnant exclusivement au charbon seront arrêtées fin 2022. Pas de nouvelle centrale thermique à flamme exclusivement fossile Renouvelables Production de biogaz injecté à hauteur de 14 à 22 TWh en 2028, ces volumes étant contingents à une baisse suffisante des coûts (75 €/MWh en 2023, 60 €/MWh en 2028) Doublement de la capacité de production d'électricité renouvelable installée par rapport à 2017 (73 GW en 2023, et 101 à 103 GW en 2028), dont le lancement de près de 1 GW/an d'éolien maritime Augmentation de 25 % en 2023 et entre 40 et 60 % en 2028 de la consommation de chaleur renouvelable de 2016 (154 TWh) Autres objectifs Objectif de baisse de 19 % de la consommation de pétrole en 2023 et de 34 % en 2028 (comparé à 2012) ; pour le gaz naturel, respectivement -10 et -22 % Hydrogène industriel : 10 % en 2023 et 20 à 40 % en 2028 issus d'une production bas-carbone (renouvelable ou électrolytique) 2023 : Objectif de 2,5 M de logements rénovés, 9,5 M de logements chauffés au bois, 3,4 M d'équivalents logements raccordés à un réseau de chaleur 2023 : 1,2 million de voitures particulières électriques en circulation (électriques et hybrides rechargeables) et plus de 100 000 points de recharge publics d'ici 2023 NB : Les zones insulaires non connectées au territoire métropolitain continental (Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon) font chacune l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte en cours d'élaboration CHARGES DE SERVICE PUBLIC : STABILITÉ DU MÉCANISME DE COMPENSATION DES CHARGES ET DE LA FISCALITÉ DEPUIS 2016 (1/3)  La loi de finances rectificative 2015 et la loi de finances 2016 ont introduit les principes d'un nouveau mécanisme pour la compensation des Charges du Service Public de l'Energie entré en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et intégrant les spécificités suivantes : • La budgétisation par l'État des charges de service public de l'énergie (électricité et gaz) est définie pour 2021 sur la base de la délibération de la CRE du 15 juillet 2020. La CPSE sera financée totalement à compter du 1er janvier 2021 par le programme « Service Public de l'Energie » du Budget Général. La Loi de Finances Initiale 2021 budgète ainsi 9 149 M€.

 Remboursement achevé fin 2020 du déficit de compensation historique d'EDF prévu dans le courrier des Ministres du 26 janvier 2016, traduit dans un décret du 18 février 2016 et les arrêtés du 13 mai et du 2 décembre 2016  La taxe « CSPE » a été stabilisée depuis 2016 à 22,5 €/MWh (pour le taux plein). Elle alimente depuis début 2017 le Budget Général et non plus comme en 2016 le Compte d'Affectation Spéciale « Transition Energétique » CSPE : CHARGES POUR EDF (2/3) L'article L121-6 du Code de l'énergie dispose que les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées par l'État En millions d'euros 2018 2019 2020 Obligations d'achat (1) 4 856 74 % 5 699 74 % 6 158 76 % Autres (2) 1 698 26 % 1 963 26 % 1 923 24 % Total CSPE EDF 6 554 100% 7 662 100% 8 081 100% Deux effets distincts expliquent l'évolution des charges de service public entre 2019 et 2020 :  Les charges d'obligation d'achat en métropole continentale augmentent entre 2019 et 2020. Cela est lié aux conditions climatiques favorables à la production éolienne (vent) et photovoltaïque (ensoleillement) ainsi qu'au développement du parc de production renouvelable en France. Cette hausse des volumes s'est accompagnée d'une baisse des prix de marché spot de l'électricité de - 7,3 €/MWh observée entre 2019 (39,5 €/MWh) et 2020 (32,2 €/MWh), baisse des prix spot qui, comme l'effet volume, a augmenté les charges en accentuant l'écart entre le prix d'obligation d'achat et la valorisation sur le marché

 Les charges associées aux ZNIs (3) diminuent entre 2019 et 2020. En effet, la baisse de la consommation d'électricité générée par la crise sanitaire en 2020 dans les ZNI a engendré une baisse de la production d'électricité et donc une baisse des charges CSPE in fine (1) Les obligations d'achats comprennent l'électricité produite en métropole à partir de : hydraulique inférieure à 12 MW, biomasse, éolien, photovoltaïque, cogénération, valorisation des déchets ménagers et énergies de récupération à l'exception des ZNI(3)

(2) Les surcoûts de production et les obligations d'achat dans les ZNI (3) , le Fonds de Solidarité Logement ainsi que certaines prestations de services à destination des clients précaires

(3) ZNI : zones non interconnectées, qui recouvrent des départements et territoires d'outre-mer ainsi que la Corse et certaines îles bretonnes CSPE : ÉVOLUTION DES CHARGES D'OBLIGATIONS D'ACHAT D'EDF EN MÉTROPOLE (3/3) Principe : Le mécanisme de compensation des charges de service public de l'énergie (2) couvre l'écart entre le coût des obligations d'achat en métropole et le prix de marché (1) 2017 Périmètre EDF SA hors SEI 8 294 M€ 8 653 M€ Montant des obligations d'achat Surcoût des obligations d'achat à compenser par le mécanisme (1) Prix spot moyen Montant des obligations d'achat valorisées au prix de marché selon la méthode CRE 2018 2019 2020 (2) Le mécanisme de compensation des charges de service public de l'énergie couvre également les coûts de péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, et les dispositifs de solidarité LE DISPOSITIF DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Mis en place en 2006, confirmé en 2015 Objectifs renforcés, un coût du dispositif en forte augmentation Concertation 5ème période Parties concernéesEDF et le dispositif La réponse française aux exigences de la directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique. Article 30 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 : une nouvelle obligation CEE Précarité au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, en complément de l'obligation des CEE classiques à compter de 2016 L'obligation nationale pour la 4ème période 2018-2021 est fixée à 2 133 TWhc par décret du 11 décembre 2019  Dont 533 TWhc au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et 1600 TWhc d'obligation CEE classiques, soit un doublement par rapport à la 3ème période 2015-2017 ; entre les deux périodes, le coût du dispositif CEE est multiplié par 7 et dépasse dorénavant les 5 Mds€/an Lancement en cours de 4ème période de plusieurs opérations « coups de pouce » à prix CEE fixé, afin de permettre aux obligés de répondre à leurs obligations à un coût maîtrisé Les projets de textes définissant la 5ème période ont été mis en consultation le 1er février 2021. Ils prévoient notamment une hausse de l'obligation CEE à 2 400 TWhc assortie d'une modification de la répartition entre énergies (27% pour l'Electricité contre 32% en P4, 20% pour le gaz contre 15% en P4), une forte réduction des volumes liés aux bonifications et Programmes ainsi qu'un un renforcement du dispositif vers les ménages très modestes Une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs d'énergie appelés les « obligés »  Électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles Afin qu'ils promeuvent activement le déclenchement d'opérations d'efficacité énergétique auprès de leurs clients  Ménages, collectivités territoriales, bailleurs sociaux ou professionnels / entreprises tertiaires EDF est le premier obligé et intervient dans plusieurs domaines (données 2020) :  Résidentiel (265 000 opérations de rénovation, soit une croissance de +20% s'expliquant par l'augmentation des travaux d'isolation et de remplacement des équipements de chauffage grâce aux bonifications apportées par les dispositifs Coups de Pouce via l'offre « Mon chauffage durable »), bailleurs sociaux (180 000 logements aidés), industrie et tertiaire (7 000 actions)

 Financement de programmes nationaux (« Toits d'abord » avec la Fondation Abbé Pierre, ADVENIR sur les bornes de recharge de véhicules électriques, FEEBat sur la formation des artisans, Habiter mieux de l'ANAH pour lutter contre la précarité énergétique, ACTEE avec la FNCCR… ) RÉSULTATS ANNUELS 2020 COMPTES CONSOLIDÉS IMPACTS COVID-19 (1) Le Groupe n'a pas procédé en lien avec la crise sanitaire à des classements au sein de son compte de résultat différents de ceux opérés usuellement, conformément aux recommandations de l'AMF et de l'ANC. Un travail approfondi a été réalisé dans les différentes entités du groupe et au niveau central, afin d'élaborer des estimations fiables des impacts liés à la crise sanitaire dans les états financiers du Groupe En millions d'euros France - activités de production et commercialisation France - activités régulées RoyaumeItalie DalkiaFramatome UniAutre internationalAutres métiersTotal Chiffre d'affaires (1 083) (278) (451) (90) (193) (78) (80) (53) (2 306) EBITDA (872) (237) (182) (60) (40) (47) (23) (18) (1 479) dont provisions clients (80) (56) (68) (4) - - (13) - (223) Les perturbations économiques provoquées par la crise sanitaire ont eu en 2020 des répercussions importantes sur de nombreuses activités du Groupe, notamment la production nucléaire, les chantiers et les services Sur la production nucléaire, le déroulement des opérations prévues lors des arrêts pour maintenance, a été fortement affecté. En conséquence, EDF a dû adapter la planification des arrêts de réacteurs pour maintenance pour 2020 ainsi que la programmation des arrêts de réacteurs pour les années suivantes. Par ailleurs, le rachat des volumes manquants s'est fait à des conditions de prix relativement favorables (1) Pour plus de précisions concernant les conséquences de la crise sanitaire Covid-19 sur les états financiers du Groupe, se référer à la note 1.4 des comptes clos au 31 décembre 2020 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ En millions d'euros 2019 retraité (1) Chiffre d'affaires Achats de combustible et d'énergie Autres consommations externes Charges de personnel Impôts et taxes Autres produits et charges opérationnels Excédent brut d'exploitation (EBITDA) Impact de la volatilité des commodités Dotation aux amortissements et aux provisions pour renouvellement Pertes de valeur Autres produits et charges d'exploitation Résultat d'exploitation (EBIT) Résultat financier Résultat avant impôts des sociétés intégrées Résultat net - part du Groupe Résultat net courant (2) 3 871 1 969 (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P

(2) Hors éléments non récurrents et volatilité des commodités 2020 71 347 69 031 (35 091) (32 425) (8 625) (8 461) (13 797) (13 957) (3 798) (3 797) 16 723 6 687 5 783 16 174 642 (10 020) (175) (10 838) (403) (185) 6 757 (364) 6 393 5 155 (799) (487) 3 875 (2 582) 1 293 650 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (1) En millions d'euros 2019 retraité (2) France - Activités de production et de commercialisation 27 870 France - Activités régulées (4) 16 087 Framatome 3 377 Royaume-Uni 9 574 Italie 7 597 Autre international 2 690 EDF Renouvelables 1 565 Dalkia 4 281 Autres métiers 2 728 Éliminations inter-segments (4 422) Total Groupe 71 347 (1) Ventilation du chiffre d'affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments ChangePérimètre - - (11) (126) - (144) (33) (7) (17) - (338)

(2) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P

(3) Variation organique à périmètre et change comparables (220)

(4) Activités régulées : Enedis, ÉS et activités insulaires ; Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie Croissance organique 2020 ∆ % org.(3) 285 206 28 361 0,7 - 141 16 228 0,9 34 (105) 3 295 -3,1 (187) 9 041 -2,0 20 (1 650) 5 967 -21,7 10 (136) 2 420 -5,1 (69) 119 1 582 7,6 337 (399) 4 212 -9,3 (16) (568) 2 127 -20,8 36 184 (4 202) -4,2 417

(2 395) 69 031 -3,4 ÉVOLUTION DE L'EBITDA (1) France - Activités de production et de commercialisation France - Activités régulées (4) Framatome Royaume-Uni Autre international EDF Renouvelables Autres métiers Total Groupe (1) En millions d'euros Italie Dalkia En contribution au groupe 2019 retraité (2) ChangePérimètre 7 615 5 101 - -- -256 (1) 4 772 (10) (15) 593 - 40 339 (32) 2 1 193 (27) (44) 349 (1) 3 505 (4) (14) 16 723 (75) (24) (2) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P

(3) Variation organique à périmètre et change comparables

(4) Activités régulées : Enedis, ÉS et activités insulaires ; Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie Croissance organique 2020 ∆ % org.(3) (203) 105 7 412 5 206 -2,7 2,1 12 271 4,7 76 50 71 823 683 9,8 8,4 (274) (226) (61) 380 848 290 261 20,9 -23,0 -17,5 -44,8 (450) 16 174 -2,7 RÉPARTITION EBITDA GROUPE 7 % EDF RENOUVELABLES 2019 (1) (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié à la présentation de l'activité E&P en activité en cours de cession (2) Activités régulées : Enedis, ÉS et activités insulaires ; Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie 5 % 2 % 2 % 2020 ÉVOLUTION DE LA VOLATILITÉ DES COMMODITÉS (1) En millions d'euros 2019 France - Activités de production et commercialisation France - Activités régulées Royaume-Uni Italie Dalkia Autres métiers Total Groupe (2) 642 (175) (817) (1) Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Energie et Matières Premières hors activités de trading

(2) Les segments Autre international, Framatome et EDF Renouvelables ne sont pas concernés 2020 7 (108) (2) 1 30 18 3 (3) 1 -603 (83) ∆ (115) 3 (12) (6) (1) (686) DE L'EBITDA À L'EBIT (1) 2020 En millions d'euros EBITDA Volatilité des commodités Dotations aux amortissementsPertes de valeurAutres produits et charges d'exploitation EBIT (1) En contribution au Groupe TOTAL GROUPE France-Activités de production et de commercialisationFrance-Activités régulées (2)FramatomeRoyaume-Uni 16 174 7 412 5 206 271 823 (175) (108) 1 - 18 (10 838) (4 613) (3 314) (276) (1 122) (799) (16) - - (638) (487) (405) - 11 (28) 3 875 2 270 1 893 6 (947)

(2) Activités régulées : Enedis, ÉS et activités insulaires ; Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie ItalieAutre International EDF RenouvelablesDalkiaAutres métiers 683 380 848 290 261 (3) - --(83) (417) (284) (458) (278) (76) (74) - (36) (34) (1) (55) 2 -(10) (2) 134 98 354 (32) 99 ÉVOLUTION DU RÉSULTAT FINANCIER En millions d'euros 2019 retraité (1) Coût de l'endettement financier brut Dont charges d'intérêts sur opérations de financement Dont résultat net de change sur endettement et autres Charges de désactualisation (2) Autres produits et charges financiers Dont plus-values sur cessions d'actifs dédiés Dont variation nette de juste valeur de titres de dette et de capitaux propres des actifs dédiés Résultat financier Hors éléments non récurrents, avant impôts (dont variation nette de la JV des instruments financiers IFRS 9) Résultat financier courant (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P (2)Dont impact de la baisse du taux d'actualisation des provisions nucléaires en France en 2020 2020 ∆ (1 806) (1 801) 49 (1 610) 196 (1 699) 102 7 (42) (3 161) (3 733) (572) 4 603 136 2 545 2 761 162 1 218 (1 842) 26 (1 327) (364) (2 582) (2 218) (2 586) (1 123) 1 463 (2 950)

(3 705) (755) DES CHARGES D'INTÉRÊT SUR OPÉRATIONS DE FINANCEMENT AUX FRAIS FINANCIERS NETS DÉCAISSÉS En millions d'euros 2019 retraité (1) Charges d'intérêt sur opérations de financement (1 801) Intérêts courus non échusAutres produits & charges financiers (y compris dividendes) Frais financiers nets décaissés (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P 2020 ∆ (1 699) 102 7 (86) (93) 992 777 (215) (802) (1 008) (206) EVOLUTION DU RÉSULTAT NET En millions d'euros 2019 retraité (1) Résultat avant impôts des sociétés intégrées 6 393 Impôts sur les résultats (1 532) Quote-part de résultat net des coentreprises et entreprises associées 818 Résultat net des sociétés en cours de cession (497) Résultat net - consolidé 5 182 Déduction du résultat net - part des minoritaires Résultat net - part du Groupe 5 155 Effet des éléments non récurrents y compris volatilité sur les commodités (1 284) Résultat net courant 3 871 (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P 2020 ∆ 1 293 (5 100) (945) 587 425 (393) (158) 339 615 (4 567) 27 (35) (62) 650 (4 505) 1 319 2 603 1 969 (1 902) RÉSULTAT NET COURANT HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS (1) En millions d'euros 2019 retraité (2) 2020 Résultat Net - Part du Groupe 650 Pertes de valeur 883 844 Variation de juste valeur IFRS 9 (1 780) (873) Autres éléments (387) 1 348 Résultat net courant hors éléments non récurrents 3 871 1 969 5 155 (1) Le résultat net courant n'est pas défini par les normes IFRS et n'apparaît pas en lecture directe dans le compte de résultat consolidé du Groupe. Il correspond au résultat net hors éléments non récurrents, hors variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading et hors variations nettes de juste valeur de titres de dettes et de capitaux propres nets d'impôts (2)Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P QUOTE-PART DE RÉSULTAT NET DES COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES En millions d'euros 2019 retraité (1) CTE/RTECENGAutres (2) TOTAL (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P (2) 2020 ∆ 308 237 (71) 288 63 (225) 222 125 (97) 818 425 (393) Principalement Jera Trading, NTPC, Compagnie Énergétique de Sinop (CES), Jiangxi Datang International Fuzhou Power Generation Company Ltd et certaines sociétés détenues par EDF Renouvelables et EDF SA RÉSULTAT NET - PART DES MINORITAIRES En millions d'euros 2019 retraité (1) Framatome (22) Royaume-Uni (225) Italie (11) Autre international 2 EDF Renouvelables 251 Autres 32 TOTAL 27 (35) (62) (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P 2020 (26) (92) 11 2 39 31 ∆ (4) 133 22 -(212) (1) ÉVOLUTION DES OPEX (1) France - Activités de production et de commercialisation France - Activités régulées Framatome Royaume-Uni Autre international EDF Renouvelables Autres métiers Total Groupe 22 422 22 418 4 0,0 (1) En millions d'euros Italie Dalkia 2019 retraité (2) 8 458 4 696 1 691 2 108 879 612 932 2 558 488 8 377 4 792 1 617 1 910 2 794 Somme des charges de personnel et des autres consommations externes - données en contributif après éliminations inter-segments (2) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P 2020 ∆ ∆% (96) 81 74 1,0 -2,0 4,4 198 9,4 612 982 843 36 -4,1 0,0 491 (236) (50) (3) -5,4 -9,2 -0,6 ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET En millions d'euros 2019 retraité (1) 2020 Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA) 16 723 16 174 Neutralisation des éléments non monétaires de l'EBITDA Excédent brut d'exploitation Cash (EBITDA Cash) (1 930) 14 793 475 (11 433) 328 Variation du Besoin en Fonds de Roulement Investissements nets - hors cessions, HPC et Linky Dividendes reçus des entreprises associées 16 502 (1 679) (11 570) Autres éléments Cash flow généré par les opérations 349 (46) 4 138 433 (450) 3 236 Cessions d'actifs 531 187 Impôts sur le résultat payé Frais financiers nets décaissés Actifs dédiés (915) (983) (802) (1 008) (394) (798) Dividendes versés (801) (768) Cash flow avant Linky et HPC Linky 1 757 (822) (1 760) (134) (682) HPC (1 893) Cash flow Groupe (825)

(2 709) Autres variations monétaires Variation monétaire de l'endettement financier net (1 595) (2 420) 2 194 (515) Effet de la variation de change Autres variations non monétaires - IFRS 16 Autres variations non monétaires (341) (4 878) (161) 445 (574) (503) Variation de l'endettement financier net des activités poursuivies Variation de l'endettement financier net des activités en cours de cession Endettement financier net d'ouverture (7 800) (1 147) 55 33 388 41 133 (10) 41 133 Endettement financier net de clôture

42 290 (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P ÉLÉMENTS NON MONÉTAIRES DE L'EBITDA Évolution 2018-2020 En millions d'euros 1 245 1 930 2020 Principaux éléments  Ajustements de juste valeur (forte variation de la juste valeur de EDF Trading entre 2019 et 2020)

 Plus ou moins-values de cessions d'actifs significatives en 2019 (NNG)

 Mouvements sur provisions enregistrées dans l'EBITDA (provisions nucléaires, avantages du personnel, autres provisions) 2018 2019 INVESTISSEMENTS NETS En millions d'euros France - Activités de production et commercialisation France - Activités régulées (hors Linky) Framatome Royaume-Uni Italie Autre international EDF Renouvelables Dont investissements bruts Dont désinvestissements et subventions Dalkia Autres métiers Investissements nets hors Linky, HPC et plan de cessions d'actifs Linky (2) HPC Investissements nets hors plan de cession d'actifs Plan de cessions d'actifs Groupe INVESTISSEMENTS NETS NB : Chiffres arrondis à l'entier le plus proche 2019 retraité (1) 6 329 3 622 134 659 433 309 (276) 1 941 (2 216) 138 86 11 433 822 1 760 14 015 (531) 13 484 (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P Linky est un projet porté par Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie 2020 ∆ ∆ % 5 484 (845) -13 3 367 (256) -7 219 85 +64 732 73 +11 531 98 +23 207 (102) -33 812 1 089 NA 1 852 (1 040) 180 38 (48) 42 31 -56 11 570 137 (140) +1 682 1 893 133 130 345 -17 +8 14 145 (187) +1 -65 13 959 475 +4 (2) INVESTISSEMENTS : PASSAGE DU BRUT AU NET (1) En millions d'euros 16 008 (2) Investissements opérationnels bruts +501 Investissements financiers bruts Principalement EDF Energy, EDF Renouvelables, Edison 16 508 Cessions Investissements bruts (1) Investissements nets dans le tableau de variation de l'EFN, y compris Linky, HPC et cessions d'actifs (2)Investissements incorporels et corporels dans le TFT des comptes consolidés -627 -1 543 -380 13 958 Investissements nets INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX Y COMPRIS ACQUISITIONS, HORS PLAN DE CESSION 6% FRANCE - ACTIVITÉS RÉGULÉES 2019 (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P 2020

