Explicatif - Pourquoi la France nucléaire est confrontée à des risques de panne d'électricité

POURQUOI LA FRANCE NE PEUT-ELLE PAS RÉPONDRE À LA DEMANDE ?

La France est l'un des pays les plus nucléarisés au monde, produisant généralement plus de 70 % de son électricité avec son parc de 56 réacteurs et fournissant environ 15 % de l'énergie totale de l'Europe par le biais des exportations.

Cependant, EDF a dû mettre hors service un nombre record de ses réacteurs vieillissants pour maintenance cette année, au moment même où l'Europe s'efforce de faire face aux réductions des approvisionnements en gaz naturel russe utilisé pour produire de l'électricité.

La production nucléaire française est ainsi tombée à son niveau le plus bas depuis 30 ans, obligeant la France à importer de l'électricité et à préparer des plans pour d'éventuelles coupures de courant, alors qu'une vague de froid alimente la demande de chauffage.

Graphique : EDF voit sa production revenir aux tendances passées EDF voit sa production revenir aux tendances passées, https://www.reuters.com/graphics/FRANCE-POWER/znvneygybpl/chart.png QUELS SONT LES PROBLÈMES DE MAINTENANCE D'EDF ?

Alors qu'EDF a normalement un certain nombre de ses réacteurs à l'arrêt pour maintenance, elle en a eu beaucoup plus que d'habitude cette année en raison de ce qu'on appelle la corrosion sous contrainte sur les tuyaux de certains réacteurs.

À la demande de l'organisme français de surveillance de la sûreté nucléaire, EDF est en train d'inspecter et de réparer l'ensemble de son parc depuis qu'elle a détecté des fissures dans les soudures des tuyaux de raccordement d'un réacteur à la fin de l'année dernière.

Des années de sous-investissement dans le secteur nucléaire signifient qu'il y a très peu de capacité de réserve pour répondre à la demande lorsque les réacteurs sont hors service pour maintenance.

La France manque également de soudeurs spécialisés et d'autres travailleurs en nombre suffisant pour pouvoir effectuer les réparations assez rapidement pour remettre les réacteurs en marche.

QUE FAIT-ON ?

À très court terme, il n'y a pas grand-chose à faire pour remettre plus de réacteurs en service plus rapidement, laissant le gouvernement planifier des coupures volontaires lors des pics de demande et des pannes forcées limitées.

Pendant ce temps, EDF et d'autres acteurs de l'industrie nucléaire française sont en pleine campagne de recrutement de la prochaine génération de soudeurs, de tuyauteurs et de chaudronniers, allant jusqu'à créer une nouvelle école pour les former.

Le président Emmanuel Macron souhaite un nouvel élan dans l'énergie nucléaire et s'est engagé à construire six nouveaux réacteurs pour un coût que son gouvernement estime à près de 52 milliards d'euros (55 milliards de dollars).

Dans un premier temps, le gouvernement est en train de racheter les actionnaires minoritaires d'EDF et de nationaliser entièrement le groupe criblé de dettes, ce qui, selon lui, est nécessaire pour réaliser les investissements à long terme dans de nouveaux réacteurs.

(1 $ = 0,9471 euros)