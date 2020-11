Finance durable : EDF et Standard Chartered Banque signent une ligne de crédit de 200 millions d'euros indexée sur des critères ESG

Paris, le 30 octobre 2020 - EDF et Standard Chartered Banque ont signé une ligne de crédit renouvelable de 200 millions d'euros dont le coût sera indexé sur trois indicateurs de performance ('KPI') du groupe EDF en matière de développement durable : les émissions directes de CO 2 d'EDF, l'électrification de sa flotte automobile et l'utilisation par ses clients résidentiels français d'outils de suivi en ligne de leur consommation.

Par la signature de ce contrat, EDF réaffirme le rôle central des outils de finance durable dans sa stratégie de financement. Les lignes de crédit renouvelables indexées sur les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) représentent désormais plus de 5,5 milliards d'euros, soit environ 52 % de toutes les lignes de crédit du groupe EDF.

Les indicateurs de performance choisis traduisent les principaux engagements environnementaux du Groupe EDF dont notamment la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre (CO 2 ) à l'horizon 2030 en vue de la neutralité carbone en 2050 et l'électrification de la totalité de la flotte automobile du Groupe EDF également à l'horizon 2030.

Ils illustrent la raison d'être d'EDF inscrite dans les statuts du Groupe depuis mai 2020 : « Construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. »

Ce nouveau contrat s'inscrit dans la continuité des cinq autres lignes de crédit indexées sur les performances du Groupe en matière de développement durable signées en 2017, 2018 et 2019.

Xavier Girre, Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction financière d'EDF, a déclaré : « Cette cinquième ligne de crédit renouvelable indexée sur les critères ESG continue d'illustrer la cohérence de notre stratégie de financement avec notre raison d'être. Elle témoigne de notre engagement pour la finance durable. Nous sommes convaincus que la finance durable, dont nous sommes les précurseurs en France, est un accélérateur de la transition énergétique. »

Isabelle Chastagner, Senior Banker, Managing Director chez Standard Chartered Bank a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à EDF car ensemble nous oeuvrons pour une cause commune qu'est la croissance durable. Aider nos clients à gérer leurs stratégies de financement de manière durable fait partie intégrante de nos valeurs et de notre démarche Here for good. »