Framatome se renforce dans la cybersécurité en achetant Cyberwatch

Paris (awp/afp) - Le constructeur français de réacteurs nucléaires Framatome a annoncé mardi l'acquisition de l'éditeur français de logiciels de sécurité informatique Cyberwatch, renforçant ainsi sa position dans la cybersécurité, un enjeu croissant dans le secteur nucléaire.

Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, "complète et renforce le positionnement de Framatome dans le domaine de la cybersécurité avec un portefeuille élargi de solutions au profit des administrations, des entreprises du secteur nucléaire et d'autres industries critiques (énergie, défense, transport)", souligne Framatome dans un communiqué.

Framatome est l'ancienne branche réacteurs d'Areva, passée dans le giron d'EDF depuis quelques années à la suite d'une réorganisation du secteur par les pouvoirs publics. C'est une filiale à 75% d'EDF.

"Avec l'acquisition de FoxGuard Solutions aux USA en 2019, le lancement de FoxGuard en Europe en 2021 et aujourd'hui l'acquisition de Cyberwatch, Framatome propose des solutions éprouvées de détection de vulnérabilités et d'identification, de validation et de déploiement de correctifs, à plus de 300 clients industriels", selon le communiqué.

afp/al