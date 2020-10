France: EDF espère une clarification du cadre de l'hydroélectricité

Une clarification du cadre réglementaire du secteur de l'hydroélectricité en France permettrait à EDF de développer potentiellement plusieurs gigawatts (GW) de capacités de production supplémentaires dans le pays, a déclaré le groupe vendredi.

Le gouvernement et la Commission européenne discutent actuellement d'une réforme du secteur de l'hydroélectricité pour régler un contentieux datant de plusieurs années, Bruxelles ayant mis en demeure la France en 2015 et en 2019 d'ouvrir à la concurrence ses concessions, aujourd'hui très majoritairement exploitées par EDF.

Dans l'attente de cette réforme, envisagée en parallèle de celle du nucléaire, la régulation ne permet pas au groupe de réaliser des modifications et améliorations substantielles de ses barrages et ouvrages hydrauliques.

"Si nous n'avions pas ce problème juridique, nous pourrions développer plusieurs ouvrages en France qui pourraient représenter plusieurs gigawatts", a déclaré à la presse Yves Giraud, directeur des activités hydrauliques d'EDF, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle centrale hydroélectrique de Romanche-Gavet (Isère).

Alors que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) française vise entre 26,4 et 26,7 GW d'hydroélectricité à horizon 2028 - soit entre 0,7 et 1,0 GW de nouvelles capacités et 1,5 GW de plus de stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) -, EDF a l'ambition de mettre en service 1,5 GW net de capacités hydrauliques dans le monde d'ici 2030.

En cas de nouvelle régulation favorable, EDF "pourrait faire ce que prévoit la PPE et même plus", a cependant souligné Yves Giraud.

"Nous ne pouvons engager de nouveaux aménagements qu'à partir du moment où nous avons une idée claire de leur économie", a-t-il ajouté.

SERPENT DE MER

Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a de son côté indiqué qu'il défendrait auprès du gouvernement l'idée d'accorder une place à l'hydroélectricité dans le plan de relance, précisant que le groupe souhaitait que les nouveaux projets puissent bénéficer de garanties de revenus.

"Ce qui bloque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cadre de régulation qui permettrait de faire sur l'hydroélectricité ce qui s'est fait sur l'éolien ou le solaire, c'est-à-dire de sélectionner les investissements sur leur mérite économique et écologique", a-t-il estimé.

EDF a envisagé ces dernières années de construire des installations pouvant représenter jusqu'à un gigawatt de puissance supplémentaire et un milliard d'euros d'investissements dans la vallée de la Truyère (Massif central) dans le cadre d'une prolongation de concession, un projet que la Commission européenne n'a pas validé.

Le groupe est le premier exploitant du parc hydroélectrique français avec environ 80% des capacités de production - soit quelque 21 gigawatts répartis entre 500 centrales et près de 300 concessions -, loin devant Engie, numéro deux du secteur à travers sa participation dans la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et sa filiale SHEM (Société hydroélectrique du Midi).

A fin 2020, 16 concessions d'EDF représentant 2,5 GW seront échues et dans l'attente d'une décision européenne.

La mise en concurrence du parc hydraulique français est un serpent de mer depuis l'annonce en 2010 d'une série d'appels d'offres pour dix barrages représentant 20% de la puissance hydroélectrique du pays, conformément à des directives européennes, qui ne s'est jamais concrétisée.

Le processus a fait l'objet d'échanges réguliers ces dernières années entre la Commission européenne et l'État français mais a suscité une levée de boucliers chez les syndicats et les élus locaux.

Selon un document de travail consulté par Reuters, l'Etat français envisagerait désormais un système de "quasi-régie" pour les activités hydroélectriques d'EDF, qui constitueraient un nouvel ensemble nommé "Azur".

(Edité par Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

par Benjamin Mallet