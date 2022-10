France-La priorité d'EDF est de redémarrer ses réacteurs nucléaires le plus vite possible-Le Maire

PARIS, 11 octobre (Reuters) - La priorité pour EDF est de redémarrer ses réacteurs nucléaires le plus rapidement possible, afin de retrouver 50 gigawatts (GW) de capacités de production nucléaire raccordées au réseau début 2023, a déclaré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, lors d'une conférence organisée par le gestionnaire des lignes à haute tension en France, RTE.

"Nous faisons confiance aux salariés d'EDF pour faire le maximum pour tenir l'objectif qui était fixé (...), faire en sorte que l'objectif de 50 GW début janvier 2023 soit tenu", a déclaré Bruno Le Maire lors de cette conférence de présentation des engagements de grandes entreprises françaises dans le cadre du dispositif EcoWatt.

"C'est un objectif qui est stratégique et qui est absolument décisif pour nous permettre de passer l'hiver sereinement", a ajouté le ministre.

"C'est la mission principale que nous avons fixée à la nouvelle direction d'EDF, pour remettre en route le plus rapidement possible les réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui à l'arrêt, réparer ces fameuses corrosions sous contrainte qui ont touché un certain nombre de réacteurs, pour retrouver les 50 GW nécessaires raccordés au réseau au début de l'année 2023", a expliqué Bruno Le Maire.

Aujourd'hui la capacité de production nucléaire des réacteurs opérationnels raccordés au réseau s'élève à 31,2 GW, soit environ 51% de la capacité totale. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)