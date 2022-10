PAROS (Reuters) - La priorité pour EDF est de redémarrer ses réacteurs nucléaires le plus rapidement possible, a déclaré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, lors d'une conférence organisée par le gestionnaire des lignes à haute tension en France, RTE.

L'objectif est de retrouver 50 gigawatts (GW) de capacités de production nucléaires raccordées au réseau début 2023, a précisé le ministre.

(Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)