France: Les recettes tirées de la "rente" des énergéticiens représentent près de 10 milliards d'euros, selon Wargon

PARIS (Reuters) - La contribution sur les bénéfices exceptionnels des énergéticiens représente autour d'une dizaine de milliards d'euros de recettes pour l'Etat, a déclaré samedi sur france info Emmanuelle Wargon, la Présidente de la Commission de régulation de l'énergie.

"On est autour d'une dizaine de 10 milliards d'euros de recettes pour l'Etat à travers cette contribution exceptionnelle", a-t-elle dit.

Interrogée sur les risques de coupure généralisée de l'électricité en France cet hiver en raison des difficultés de production rencontrées par EDF, l'ancienne ministre du Logement a exclu tout risque de "back-out" tout en concédant que des coupures ciblées ne pourraient être exclure début 2023.

"On est maintenant rassurés sur novembre et décembre. En revanche, comme il y a eu des décalages chez EDF, on a une forme d'inquiétude ou de vigilance pour janvier", a déclaré Emmanuelle Wargon.

"En janvier, la puissance mise à disposition par EDF de production électrique sera inférieure aux prévisions initiales d'EDF, on sera à 40 GW de puissance nucléaire", a-t-elle dit, précisant que la production normale se situait plutôt autour de 50 GW.

"Avec 40 GW, on a pas beaucoup de marge de manoeuvre. Cela va dépendre de la météo mais aussi de notre consommation. La consommation baisse d'environ 5% corrigé des variations saisonnières (...)."

RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a prévenu vendredi qu'il existait des risques accrus sur l'approvisionnement électrique début 2023.

La situation apparaît cependant "peu risquée pour la fin du mois de novembre, et moyennement risquée pour début décembre, du fait des prévisions météorologiques et plus généralement du niveau de la consommation".

L'entreprise responsable du réseau de transport d'électricité a également fait savoir que son analyse restait inchangée pour l'ensemble de l'hiver dans la mesure où la baisse structurelle de la consommation d'électricité - qui atteint 5 à 7% depuis la fin de l'été par rapport à son niveau de 2019 - et celle de la production nucléaire "se compensent dans l'ensemble".

(Rédigé par Nicolas Delame)