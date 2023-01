France-"Pas tabou" de prolonger jusqu'à 80 ans la durée de vie du parc nucléaire-EDF

(Déclaration supplémentaire)

PARIS, 19 janvier (Reuters) - Prolonger la durée de vie du parc nucléaire français jusqu'à 80 ans n'est pas tabou et doit être mis sur la table, a déclaré jeudi le directeur exécutif d'EDF en charge du parc nucléaire et thermique.

S'exprimant lors d'une audition à l'Assemblée nationale, Cédric Lewandowski a indiqué que "la question est sur la table, elle est en instruction scientifique à ce stade".

"Aujourd'hui, le grand consensus scientifique, technique et économique est que notre parc est adapté pour aller à 60 ans (...). La question du passage de 60 à 80 ans exige une certain nombre de travaux d'études et donc nous les engageons", a-t-il dit.

"Les 80 ans, ce n'est pas un tabou. Six réacteurs aux Etats-Unis ont obtenu une licence d'exploitation jusqu'à 80 ans et il se trouve que nos technologies sont à peu près similaires", a-t-il ajouté. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Jean Terzian)