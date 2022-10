France-Un plafonnement des prix de production de l'électricité sera inscrit dans le budget

PARIS, 5 octobre (Reuters) - Le gouvernement français va plafonner le prix de l'électricité pour les producteurs à 180 euros le mégawattheure (MWh), ce qui permettra à l'Etat de récupérer la différence entre ce niveau et le prix de gros du marché afin de financer les aides aux ménages et aux entreprises face à la flambée des prix de l'énergie, a expliqué mercredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Ce mécanisme, validé la semaine dernière lors d'une réunion des ministres de l'Energie des Vingt-Sept, sera introduit "dans les jours qui viennent" via un amendement gouvernemental au projet de loi de finances (PLF) pour 2023, a expliqué Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse à Bercy.

Lors de ce point de presse organisé à l'issue d'une réunion avec les fournisseurs d'énergie, le ministre a également déclaré que les principaux fournisseurs d'énergie avaient signé une charte les engageant à mieux accompagner leurs clients et à protéger les entreprises dans le contexte de forte inflation et de flambée des prix de l'énergie. (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame et Kate Entringer)