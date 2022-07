L'Etat s'apprête à mettre fin à l'aventure boursière d'EDF, géant aux pieds d'argile

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action EDF s'envole mardi à la Bourse de Paris, après que l'Etat a annoncé mardi qu'il comptait débourser environ 9,7 milliards d'euros pour retirer le producteur d'énergies en difficulté de la cote. Prévue à l'automne, cette offre publique d'achat simplifiée (OPAS) promet de laisser des actionnaires historiques sur leur faim.

"L'Etat a l'intention d'acquérir les 15,9% du capital d'EDF ainsi que 60% des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) qu'il ne détient pas", a indiqué le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué.

Suite à ces annonces, l'action EDF, dont la cotation était suspendue depuis le 13 juillet, gagne 14,9% à 11,75 euros.

L'OPAS serait lancée au prix de 12 euros par action EDF, coupon attaché, et de 15,64 euros par Oceane. Le montant de 12 euros par action représente "respectivement une prime de 53%, 46% et 34% sur le cours de bourse de clôture du 5 juillet 2022 (veille du jour de l'annonce par la Première ministre de l'intention de l'Etat de détenir 100% du capital d'EDF) et sur la moyenne des cours de bourse pondérés par les volumes des 60 derniers jours, et des 12 mois précédant le 5 juillet 2022", a souligné Bercy.

Une question de souveraineté, souligne Bercy

Pour le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, cité dans le communiqué de Bercy, cette opération "renforce l'indépendance énergétique de la France". "Elle donne à EDF les moyens nécessaires pour accélérer la mise en oeuvre du programme de nouveau nucléaire voulu par le président de la République, et le déploiement des énergies renouvelables en France", a souligné le ministre.

La Première ministre, Elisabeth Borne, avait annoncé début juillet que l'Etat avait décidé de monter à 100% du capital d'EDF. Dans le sillage de cette annonce, le cours de Bourse de l'électricien avait gagné 30% avant d'être suspendu, à 10,23 euros. La cotation a repris ce mardi à 9h00.

Les documents relatifs à l'OPAS seraient déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers d'ici début septembre sous réserve de la promulgation d'une loi de finances rectificative pour 2022, actuellement examinée à l'Assemblée nationale, portant les crédits budgétaires nécessaires à l'offre, a précisé Bercy.

Cette loi de finances rectificative doit être approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat pour que les crédits soient débloqués pour l'opération, a expliqué une source au sein du ministère des Finances.

L'offre serait ensuite ouverte "dans les derniers jours de septembre" pour une clôture mi-octobre et un retrait de la cote fin octobre, a indiqué la source au sein du ministère des Finances. Par ailleurs, l'Etat n'a pas besoin de demander l'autorisation de la Commission européenne pour cette opération, a ajouté cette source.

EDF a de son côté annoncé mardi la constitution par son conseil d'administration d'un comité ad hoc, composé de trois administrateurs indépendants et chargé d'examiner le projet d'OPAS de l'Etat. Ce comité ad hoc proposera la nomination d'un expert indépendant et suivra ses travaux avant d'émettre une recommandation au conseil d'administration sur l'intérêt de l'offre, a expliqué EDF. Le conseil d'administration d'EDF émettra ensuite un avis motivé sur le projet, qui sera intégré, comme le rapport de l'expert, dans le projet de note en réponse de la société.

Fronde des actionnaires salariés

L'offre de rachat est "très attractive" et nettement supérieure aux attentes en matière de calendrier et de prix, estime Do Ake, analyste chez Octo Finances. Les analystes de Citi abondent et s'attendent au succès de l'opération, l'Etat, qui doit atteindre 90% du capital de l'électricien pour en déclencher le retrait de la cote, détenant déjà environ 84% d'EDF.

Cependant, le prix de 12 euros par action est bien inférieur à celui payé par les investisseurs au moment de l'ouverture du capital de l'électricien fin 2005, soit 32 euros par action, ou 25,60 euros pour les salariés.

Avant même l'annonce officielle du prix de l'opération, certains actionnaires minoritaires s'opposaient au principe même d'une nationalisation. Pour "Energie en actions", l'association des actionnaires salariés et anciens salariés du groupe, l'Etat "doit rendre des comptes sur sa gestion qui a pour conséquence de spolier gravement de très nombreux épargnants".

En théorie, les actionnaires minoritaires d'EDF ont la possibilité de contester la valorisation de l'offre dans les dix jours suivant son dépôt et entraîner un délais de jusqu'à cinq mois, expliquent les analystes de JPM Morgan. Mais, étant donné l'ampleur des pressions qui pesent actuellement sur EDF, ces actionnaires devraient être peu enclins à utiliser cette option, estime l'intermédiaire financier.

De nombreuses difficultés opérationnelles

EDF fait actuellement face à de nombreuses difficultés. Le groupe a dû abaisser à plusieurs reprises ses prévisions de production nucléaire en France pour 2022, en raison d'un problème de corrosion détecté sur certains réacteurs et suspecté sur d'autres. Le groupe mène actuellement sur 12 de ses 56 réacteurs en France un programme de contrôle et de réparation des tuyauteries touchées ou potentiellement concernées par ce phénomène.

La société pâtit également du fait que le gouvernement lui impose de vendre davantage d'électricité nucléaire à prix réduit à ses concurrents. Prise dans le cadre du dispositif de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) en vigueur jusqu'à fin 2025, cette décision vise à faire face à la flambée des prix en Europe suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Forcé de racheter les volumes cédés à des prix nettement plus élevés sur les marchés, EDF a évalué l'impact de cette mesure sur son excédent brut d'exploitation à plus de 10 milliards d'euros en 2022.

Suite à la renationalisation, l'Etat devrait reprendre ses discussions avec la Commission européenne concernant la régulation du marché de l'énergie, en particulier la réforme de l'Arenh, des discussions qui s'étaient enlisée l'an dernier du fait notamment de désaccords sur l'avenir d'EDF.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV - ECH

(Giulia Petroni, Dow Jones Newswires, et Bruno de Roulhac, L'Agefi, ont contribué à cet article)

