L'Oréal signe des contrats avec EDF pour contribuer à la neutralité carbone de tous ses sites d'ici 2025

21 février (Reuters) - Electricite de France SA
:
* EN FRANCE, LE GROUPE LORÉAL SIGNE AVEC LE GROUPE EDF
PLUSIEURS
CONTRATS POUR CONTRIBUER À LOBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE DE
LENSEMBLE DE SES SITES DICI À 2025
* LE GROUPE L'ORÉAL SIGNE AVEC EDF DES CONTRATS D'ACHAT
DIRECT
D'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE RENOUVELABLE À PARTIR DE LA PRODUCTION
DE DEUX PARCS SOLAIRES
* LE GROUPE L'ORÉAL SIGNE AVEC EDF UN CONTRAT AVEC AGREGIO,
POUR
AGRÉGER LA PRODUCTION DE CES PARCS SOLAIRES
* LE GROUPE L'ORÉAL SIGNE AVEC EDF UN CONTRAT DE FOURNITURE
D'ÉLECTRICITÉ SUR 2024 ET 2025 POUR ALIMENTER LES SITES DE
PRODUCTION DU GROUPE L'ORÉAL EN FRANCE, INTÉGRANT LE VOLUME DU
PPA
* CES CONTRATS D'ACHAT DIRECT D'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE
RENOUVELABLE
PORTENT SUR LA FOURNITURE PENDANT 15 ANS DE LA TOTALITÉ DE LA
PRODUCTION DE DEUX CENTRALES SOLAIRES À CONSTRUIRE ET EXPLOITER
PAR EDF RENOUVELABLES
* AVEC CES CONTRATS, LE GROUPE L'ORÉAL VA BÉNÉFICIER D'UN
PRIX
D'ACHAT MAITRISÉ SUR LE LONG TERME, VA GARANTIR L'ORIGINE
RENOUVELABLE DE L'ÉLECTRICITÉ AINSI ACHETÉE ET VA DÉVELOPPER DE
NOUVELLES CAPACITÉS POUR SES ACTIVITÉS
* LA SIGNATURE DE CES DEUX NOUVEAUX CONTRATS S'AJOUTE AUX
5,3 GW
DE PPA D'ORIGINE RENOUVELABLE SIGNÉS PAR LE GROUPE EDF DANS LE
MONDE DEPUIS 2010
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(Gdansk Newsroom)