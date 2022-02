L'action EDF recule après l'annonce d'une augmentation de capital de 2,5 mds d'euros

(Actualisation: cours de Bourse, précisions de Bruno Le Maire sur la participation de l'Etat à l'augmentation de capital, engagement de l'Etat sur les dividendes et commentaires du PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy sur les résultats 2021)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique EDF a annoncé vendredi un plan de renforcement de son bilan, dont un projet d'augmentation de capital, afin de limiter les effets négatifs des mesures annoncées par le gouvernement français pour limiter la hausse des prix de l'électricité ainsi que du prolongement de la durée d'arrêt de certains de ses réacteurs nucléaires.

Vers 9h50, l'action EDF perdait 3,8% à 8,02 euros, tandis que l'indice SBF 120 gagnait 0,2%.

EDF a l'intention de "soumettre dès que possible au conseil d'administration, sous réserve des conditions de marché, un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription conduisant à l'émission d'environ 510 millions d'actions nouvelles, correspondant à un montant d'environ 2,5 milliards d'euros, prime d'émission incluse", a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'Etat français, qui détient 83,9% du capital d'EDF, contribuera à l'augmentation de capital "à hauteur de sa participation", représentant un montant d'environ 2,1 millards d'euros, a indiqué le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

L'Etat apporte son soutien à EDF afin de lui "permettre de traverser une passe financière difficile" et de procéder aux investissements nécessaires dans de nouveaux sites de production d'énergies nucléaire et renouvelable, a expliqué le ministre. L'Etat lance également un "signal très fort" aux investisseurs privés "pour leur dire qu'il faut avoir confiance en EDF", a ajouté Bruno Le Maire.

Outre l'augmentation de capital, EDF a l'intention de proposer le versement en actions des dividendes au titre des exercices 2022 et 2023. L'Etat s'est engagé à percevoir ces dividendes en titres.

EDF prévoit également de réaliser des cessions à hauteur d'environ 3 milliards d'euros en cumul sur les années 2022, 2023 et 2024.

Impact négatif de 11 milliards d'euros du nucléaire sur l'Ebitda 2022

Pour l'année en cours, EDF n'a pas fourni de prévisions pour son excédent brut d'exploitation (Ebitda) mais prévenu que celui-ci serait affecté, partant d'un socle 2021 de 18 milliards d'euros, à hauteur d'environ 8 milliards d'euros par les "mesures régulatoires exceptionnelles" décidées par le gouvernement et d'environ 11 milliards d'euros par la baisse de la performance nucléaire.

Pour 2022, EDF prévoit une production comprise entre 295 et 315 térawatt-heures (TWh), limitée par des arrêts liés à un programme de contrôles et de réparations des tuyauteries potentiellement concernées par un phénomène de corrosion décelé sur plusieurs réacteurs l'an dernier.

Ces difficultés devraient se poursuivre l'année prochaine, EDF prévoyant une production comprise entre 300 et 330 TWh. En 2021, la production d'électricité d'origine nuclaire en France a atteint 360,7 TWh, en hausse de 25,3 TWh sur un an, grâce notamment à une meilleure disponibilité de son parc après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire. EDF tablait sur une production de 345 à 365 TWh.

EDF s'attend tout de même à un effet prix positif d'environ 6 milliards d'euros sur son Ebitda 2022. Le sujet prix est "très sensible" du fait de l'extrême volatilité sur les marchés, a souligné le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. L'électricien prévoit de mettre régulièrement à jour toutes ses indications pour 2022 afin de tenir compte des mouvements de marché.

L'Ebitda de 18 milliards d'euros dégagé par le groupe en 2021 représente une hausse de 11,3% sur un an en publié comme en organique, a précisé EDF qui a également publié vendredi ses résultats annuels.

L'énergéticien tablait sur un Ebitda compris entre 17,5 et 18 milliards en 2021. En 2020, le groupe avait dégagé un Ebitda de 16,17 milliards d'euros, en baisse de 3,3% par rapport à 2019. Le ratio endettement net sur Ebitda s'est inscrit fin 2021 à 2,39 fois, après 2,61 un an plus tôt, conformément à l'objectif du groupe d'un ratio inférieur à 2,8.

Objectifs 2021 atteints

"En 2021, EDF a rempli ses objectifs commerciaux, opérationnels et financiers. L'Ebitda du groupe EDF affiche une croissance significative et atteint son meilleur niveau depuis 2015", a commenté Jean-Bernard Lévy.

EDF a dégagé l'an dernier un résultat net part du groupe de 5,11 milliards d'euros, contre 650 millions d'euros.

Le résultat net courant, qui exclut les éléments non récurrents, les variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières, les activités de trading et les variations nettes de juste valeur de titres de dettes et de capitaux propres nets d'impôts, a atteint 4,72 milliards d'euros en 2021, après 1,97 milliard d'euros en 2020.

Le chiffre d'affaires annuel d'EDF a progressé sur un an de 22,4% en données publiées et de 21,6% en données comparables, à 84,46 milliards d'euros.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un Ebitda de 18,08 milliards d'euros, un bénéfice net part du groupe de 4,42 milliard d'euros et un chiffre d'affaire de 76,73 milliards d'euros.

Par ailleurs, le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de 0,58 euro par action au titre de l'exercice 2021, avec option d'un paiement en actions nouvelles.

EDF a indiqué que l'Etat français s'était engagé à opter pour un paiement en actions du dividende relatif à l'exercice 2021.

