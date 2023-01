La France affirme que les entreprises énergétiques s'accordent sur un tarif pour aider les petites entreprises

"C'est un tarif garanti et c'est un énorme soulagement", a déclaré M. Le Maire après une réunion vendredi avec les dirigeants du secteur de l'énergie.

Jeudi, le président Emmanuel Macron avait exhorté les fournisseurs d'énergie, dont EDF et TotalEnergies, à faire davantage pour aider les clients à faire face à la flambée des prix de l'énergie qui, ces derniers mois, a fait grimper l'inflation à des niveaux record.

Macron avait déclaré qu'il était inacceptable que les entreprises engrangent des bénéfices excessifs alors que de nombreuses petites entreprises sont en difficulté.

Une grande partie des petites entreprises françaises, qui selon la définition officielle comprennent toutes les entreprises de moins de 10 employés, sont déjà protégées par un plafond d'augmentation des prix de 15% pour les tarifs de gaz et d'électricité des ménages.

Mais l'année dernière, certaines d'entre elles ont dû signer de nouveaux contrats sur le marché libre lorsque les prix ont bondi et, faute de réserves de trésorerie suffisantes, elles ont maintenant du mal à payer leurs factures.

En début de semaine, M. Le Maire a organisé une réunion de crise avec les fournisseurs d'énergie afin d'aider les boulangeries de marque de France, dont beaucoup vacillent après la flambée des prix des céréales et de l'électricité.

Jeudi, M. Macron a élargi les efforts du gouvernement pour aider les petites entreprises et a déclaré que tous les contrats dans les secteurs dépassant le prix de référence du régulateur de l'énergie du pays à la fin de 2022, qui était d'environ 280 euros par MWh, devraient être revus.

M. Le Maire a toutefois déclaré, après la réunion de vendredi et "trois heures de négociations", que le prix garanti nouvellement convenu constituait une solution moins compliquée et plus efficace.

Les propriétaires de petites entreprises peuvent maintenant dire aux fournisseurs qu'ils veulent le prix garanti par le biais d'un formulaire standardisé, a-t-il ajouté.

(1 $ = 0,9408 euros)