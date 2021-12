La hausse des actions se poursuit après la Fed

PARIS, 16 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse en début de séance jeudi au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine qui entend normaliser sa politique monétaire pour endiguer la hausse des prix. À Paris, le CAC 40 gagne 1,4% à 7.024,54 points vers 08h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 1,19% et à Francfort, le Dax avance de 1,74%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,82%, le FTSEurofirst 300 de 1,62% et le Stoxx 600 de 1,39%. A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Fed a annoncé mercredi qu'elle allait doubler la réduction de ses achats d'obligations, qui prendront fin en mars prochain, et a ouvert la voie à trois hausses des taux d'intérêt d'ici la fin 2022. Le calendrier de la remontée à venir des taux dépendra désormais uniquement du marché de l'emploi, qui devrait continuer de s'améliorer au cours des mois à venir, a expliqué la Fed. "Nous pensons que les investisseurs sont satisfaits que la Fed soit consciente des risques d'inflation et y réponde, tout en adoptant une approche mesurée et dépendante des données", a déclaré Standard Chartered dans une note. L'actualité des banques centrales va se poursuivre avec les décisions de politiques monétaires de la BCE et de la Banque d'Angleterre à la mi-journée. En attendant, les premiers résultats des enquêtes PMI d'IHS Markit indiquent un ralentissement de la croissance de l'activité en décembre en raison de la résurgence de la pandémie et des tensions persistantes dans les chaînes d'approvisionnement. Aux valeurs, Airbus avance de 2,99% après avoir été choisi par Qantas comme fournisseur privilégié pour le renouvellement de sa flotte domestique. Valneva bondit de 9,4%, la société française de biotechnologie ayant annoncé des premiers résultats positifs pour l'utilisation de son candidat vaccin contre le COVID-19 comme dose de rappel. En queue de peloton du Stoxx 600, EDF chute de 11,20%, au plus bas en trois mois, après avoir détecté des défauts près de circuits de refroidissement d'une centrale nucléaire, obligeant le groupe à prolonger son arrêt et à interrompre la production d'une autre centrale équipée du même type de réacteurs. Novartis gagne 4,2% après avoir lancé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 15 milliards de dollars. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)