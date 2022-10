La société italienne Edison est en jeu alors que la société mère EDF est nationalisée.

La nationalisation de l'entreprise française EDF a placé son unité italienne Edison sous les projecteurs, les fonds et les groupes énergétiques étant attentifs à la possibilité que sa société mère se sépare de l'entreprise, selon trois sources.

Le gouvernement français a déclaré mardi qu'il prévoyait de lancer son offre de rachat d'EDF le 10 novembre, ajoutant que cette mesure renforcerait l'indépendance et la souveraineté énergétique de la France.

La nationalisation devrait réduire le coût du financement du groupe d'énergie nucléaire, qui est engagé à la fois dans un plan de maintenance extraordinaire de ses réacteurs existants et dans un plan d'investissement de 50 milliards d'euros pour en construire de nouveaux.

Deux sources ayant connaissance du dossier ont déclaré à Reuters qu'EDF pourrait lever jusqu'à 8 milliards d'euros pour financer ses investissements s'il décidait de vendre sa filiale italienne dans les prochains mois.

Edison, qui appartient à EDF depuis 2012, produit et distribue de l'électricité à partir de sources traditionnelles et renouvelables.

"Si vous regardez les transactions récentes impliquant des groupes italiens d'énergie renouvelable, la valeur d'Edison peut être estimée à environ 8 milliards d'euros", a déclaré l'une des sources.

Pour Edison, ce pourrait être le bon moment pour se séparer de sa société mère après avoir achevé cet été son retrait des activités d'exploration et de production (E&P), a ajouté la source.

Le fonds d'infrastructure italien F2i, la société de capital-investissement française Ardian, l'opérateur tchèque d'électricité et d'infrastructures EPH ainsi que plusieurs grands groupes énergétiques italiens pourraient s'intéresser à Edison, selon les sources.

F2i et Ardian ont refusé de commenter la question. EPH n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Interrogé sur le sujet, un porte-parole d'EDF s'en est tenu aux déclarations de la société au début du mois d'août, lorsque le groupe a démenti les informations de presse selon lesquelles il envisageait une vente d'Edison.

Le PDG d'Edison, Nicola Monti, a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'il ne pouvait pas commenter les changements de gouvernance d'EDF et l'impact potentiel sur l'entreprise italienne, ajoutant que l'unité a une situation financière "très solide" et poursuit un plan d'investissement axé sur la transition énergétique. (Reportages supplémentaires d'Elisa Anzolin et Elvira Pollina à Milan, et de Benjamin Mallet à Paris ; édition de Keith Weir et Alexandra Hudson)