Le groupe EDF réduit son estimation de la production nucléaire française en 2023

EDF a indiqué que sa dernière estimation prenait en compte un programme industriel lourd avec 43 arrêts de réacteurs pour maintenance et inspection, dont six inspections décennales, plus quatre arrêts programmés en 2022 qui se poursuivraient en 2023.

EDF a ajouté que sa réduction de la production nucléaire française en 2023 tenait également compte de la poursuite du programme de contrôle et de réparation des canalisations potentiellement touchées par le phénomène de corrosion sous contrainte observé dans diverses centrales.

L'action EDF était en baisse de 2,8 % en début de séance.

EDF a fait face à la pression des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la hausse des factures d'énergie. Elle a également souffert de retards dans la construction de nouveaux réacteurs et a été contrainte de fermer des réacteurs pour faire face à la corrosion et à d'autres problèmes de sécurité.