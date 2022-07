Les actions européennes font du surplace avant l'emploi américain

8 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans tendance claire en début de séance vendredi avant la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et après l'attentat contre l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui renforce le réflexe de prudence sur les marchés. À Paris, le CAC 40 grappille 0,04% à 6.009,10 points vers 07h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,03% tandis qu'à Francfort, le Dax recule d'autant. L'indice EuroStoxx 50 se replie de 0,08% mais le FTSEurofirst 300 est stable et le Stoxx 600 progresse de 0,15%. Ce dernier a gagné 1,69% sur les quatre premières séances de la semaine et le CAC 40 1,09%, profitant d'un début d'apaisement des craintes de récession et de la baisse des cours de nombreuses matières premières. La séance sera animée principalement par le rapport mensuel du département du Travail américain, qui devrait donner aux investisseurs de nouveaux éléments d'appréciation de l'évolution de la conjoncture. Le consensus Refinitiv table sur un ralentissement des créations d'emplois en juin à 268.000 après 390.000 en première estimation un mois plus tôt mais sur une stabilité du taux de chômage à 3,6%. Les contrats à terme sur les grands indices boursiers américains préfigurent pour l'instant une ouverture en baisse d'environ 0,3%. En Asie, la Bourse de Tokyo a nettement réduit ses gains après l'annonce de l'hospitalisation dans un état grave de Shinzo Abe, visé par un tireur aux motivations encore floues alors qu'il prononçait un discours à Nara, dans l'ouest du pays. L'indice Nikkei, qui prenait plus de 1,4% en matinée, a fini en hausse de 0,1% seulement . En Europe, la plus forte baisse sectorielle est pour le compartiment immobilier, dont l'indice Stoxx cède 1,02%; à l'opposé, celui du pétrole et du gaz reprend 1,01%, poursuivant le rebond entamé jeudi. EDF gagne encore 4,77% et porte à plus de 20% sa hausse depuis l'annonce mercredi du projet de renationalisation du gouvernement. Rexel s'adjuge 1,44% après le relèvement de la recommandation d'Exane BNP Paribas à "surperformance" alors qu'Ubisoft , dégradé par le même intermédiaire à "neutre", abandonne 6,29%. (Rédigé par Marc Angrand)