Les prix des enchères des capacités électriques baissent après avoir atteint un record au Royaume-Uni

Un total de 5,78 gigawatts (GW) de capacité a été acheté, a indiqué le National Grid dans un document provisoire sur les enchères.

La Grande-Bretagne a lancé son marché des capacités électriques en 2014, proposant de rémunérer les fournisseurs pour la mise à disposition d'approvisionnements à court terme.

Le prix de compensation est atteint lorsque la capacité totale proposée est égale à celle demandée.

Les enchères sont généralement organisées environ quatre ans avant la date de livraison, avec une autre enchère pour une plus petite quantité de capacité organisée un an avant la livraison.

Sur les 5,78 GW achetés au total, 2,6 GW provenaient de centrales électriques au gaz, 1,4 GW de réacteurs nucléaires et 627 mégawatts (MW) de stockage sur batterie, le reste provenant d'autres sources, selon le document.

Environ quatre cinquièmes de la capacité achetée lors de la vente aux enchères provenaient d'actifs électriques existants, selon les résultats de la vente aux enchères.

Des entreprises de services publics telles que SSE, EDF, Uniper et RWE ont remporté des contrats.

SSE a décroché des contrats portant sur près de 1,5 GW de capacité de production au gaz pour l'année de livraison 2023/24, qui va du 1er octobre au 30 septembre.

Il s'agit notamment de ses centrales au gaz Keadby 1 de 726 mégawatts et Medway de 671 mégawatts, ainsi que de ses plus petites centrales intégrées de 45 mégawatts chacune à Burghfield et Chickerell, a déclaré la société dans un communiqué.

EDF a décroché des contrats pour 1,4 GW d'énergie nucléaire.

L'Allemand Uniper a obtenu des accords portant sur 450 MW, dont 412 MW de capacité au charbon.

(1 $ = 0,8212 livre)