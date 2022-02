Macron annoncera jeudi le programme nucléaire français-Les Echos

PARIS, 8 février (Reuters) - Emmanuel Macron lancera jeudi, dans le cadre d'un déplacement à Belfort, le programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR en France et pourrait aller "au-delà" des six prévus, rapportent mardi Les Echos.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait annoncé dans la matinée que le chef de l'Etat dévoilerait "cette semaine" le nombre de nouveaux réacteurs, ainsi que leur financement.

"Le scénario de travail confié à EDF qui consisterait à construire seuls six réacteurs de type EPR d'ici à 2045, et huit d'ici à 2050, ne serait plus tout à fait d'actualité", indique le quotidien économique, qui cite des sources proches du dossier.

Deux scénarios, selon ces sources, seraient à l'étude.

"Le premier table sur le lancement d'un programme « ambitieux » et « rapide » de construction de nouveaux réacteurs, à raison d'une paire tous les trois ans à partir de 2035 pour atteindre 14 nouveaux réacteurs EPR à l'horizon 2050", peut-on lire.

"Le deuxième table sur une mise en chantier encore plus volontariste, avec 14 réacteurs EPR et quelques mini-réacteurs de type SMR pour atteindre « un mix de production reposant à parts égales sur les renouvelables et le nucléaire à l'horizon 2050'". (Reportage Leigh Thomas, version française Bertrand Boucey avec la contribution de Sophie Louet, édité par Nicolas Delame)