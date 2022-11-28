Nomination d'Anne-Marie Descôtes au sein du Conseil d'administration d'EDF

28 novembre (Reuters) - Electricite de France SA
:
* NOMINATION AU SEIN DU CONSEIL DADMINISTRATION DEDF
* LE CONSEIL DADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE COOPTER MADAME
ANNE-MARIE DESCÔTES EN QUALITÉ DADMINISTRATRICE, EN
REMPLACEMENT DE JEAN-BERNARD LÉVY, POUR LA DURÉE RESTANT À
COURIR DU MANDAT DE CE DERNIER
* LA NOMINATION SERA SOUMISE POUR RATIFICATION À LA
PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DEDF
* LA NOMINATION D'ANNE-MARIE DESCÔTES PREND EFFET À COMPTER
DE CE
JOUR
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(Gdansk Newsroom)