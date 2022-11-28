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Nomination d'Anne-Marie Descôtes au sein du Conseil d'administration d'EDF

28/11/2022 | 18:06
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28 novembre (Reuters) - Electricite de France SA :

* NOMINATION AU SEIN DU CONSEIL DADMINISTRATION DEDF

* LE CONSEIL DADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE COOPTER MADAME ANNE-MARIE DESCÔTES EN QUALITÉ DADMINISTRATRICE, EN REMPLACEMENT DE JEAN-BERNARD LÉVY, POUR LA DURÉE RESTANT À COURIR DU MANDAT DE CE DERNIER

* LA NOMINATION SERA SOUMISE POUR RATIFICATION À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DEDF

* LA NOMINATION D'ANNE-MARIE DESCÔTES PREND EFFET À COMPTER DE CE JOUR Texte original sur Eikon [ID: nGNEc3V2Dg] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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