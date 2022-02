Standard and Poor's abaisse la note d'EDF d'un cran à "BBB"

Paris (awp/afp) - L'agence de notation Standard and Poor's (S&P) a abaissé lundi la note d'EDF d'un cran, de "BBB+" à "BBB", du fait de la forte hausse de la dette de l'entreprise.

L'agence assortit cette mesure d'une perspective négative, du fait de "risques persistants quant à la disponibilité nucléaire", liés à des problèmes opérationnels

Mi-janvier, Fitch avait déjà abaissé la note de la dette à long terme d'EDF d'un cran à "BBB+", l'assortissant également d'une perspective négative, ce qui veut dire que l'agence pourrait la dégrader encore dans le futur.

S&P Global Ratings avait alors annoncé qu'il n'excluait pas d'abaisser sa notation d'un cran à son tour, après la publication des résultats annuels d'EDF le 18 février.

Les agences de notation s'inquiètent depuis qu'EDF a annoncé en janvier avoir suspendu l'une de ses prévisions financières, celle de son ratio d'endettement financier net sur excédent brut d'exploitation (Ebitda), qu'il n'est plus certain de tenir, le gouvernement français lui demandant de vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents pour modérer la hausse des factures.

L'électricien souffre en outre de problèmes de corrosion sur les systèmes de sécurité de plusieurs réacteurs, qui a déjà conduit à des arrêts prolongés pour plusieurs d'entre eux.

Ses résultats devraient ainsi être amputés cette année d'environ 11 milliards d'euros à cause de la baisse de production nucléaire et huit milliards à cause des mesures exceptionnelles du gouvernement. En revanche, EDF devrait bénéficier des prix élevés pour environ six milliards.

afp/rp