Succès de l'OPA sur EDF : l'Etat détient plus de 90% des droits de vote

Le concert composé de l’Etat français et de l’EPIC Bpifrance a déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 28 novembre 2022, le seuil de 90% des droits de vote de la société EDF et détenir 85,12% du capital et 90,09% des droits de vote de l’électricien, a indiqué l’Autorité des marchés financiers. « Le retrait de cote pourrait donc intervenir sous peu, sauf à ce que les actionnaires fassent appel de la décision de conformité rendue par l’AMF », explique Invest Securities.L'offre de rachat des minoritaires est ouverte du 24 novembre au 22 décembre. Le gouvernement prévoit l'acquisition du solde du capital non détenu par l'Etat, soit 16%, au prix de 12 euros par action. Le coût de cette opération est estimé à environ 9,7 milliards d'euros.