Technologies d'avenir: les petits réacteurs nucléaires attendus dans le plan

"France 2030"

PARIS (awp/afp) - Le plan d'investissement "France 2030" que doit présenter mardi Emmanuel Macron devrait être l'occasion pour le chef de l'Etat de lever le voile sur ses intentions concernant le développement de petits réacteurs nucléaires.

La puissance de ces réacteurs ne dépasse par les 300 mégawatts, contre plus de 1.000 MW pour les réacteurs nucléaires classiques, mais plusieurs peuvent être regroupés pour l'augmenter. Ils sont conçus pour être fabriqués en série en usine puis transportés sur le lieu de leur exploitation.

Gros avantage: la construction des petits réacteurs modulaires, dits SMR ("small modular reactors"), reste relativement simple, en contraste avec les difficultés de certains grands projets, à l'image du chantier du réacteur nucléaire de nouvelle génération EPR de Flamanville (Manche) qui accumule retards et surcoûts.

Un élément qui compte alors que le débat sur le renouvellement du parc nucléaire français a pris sa place dans les campagnes électorales et que l'élection présidentielle doit avoir lieu dans six mois.

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a estimé vendredi sur Europe 1 à 20% la croissance de la demande d'électricité d'ici 2025 et relevé qu'il n'y avait "pas le temps de construire une centrale nucléaire", poussant à trouver d'autres solutions.

Le gouvernement attend notamment pour le 25 octobre un rapport du gestionnaire de réseau RTE sur les scénarios envisageables pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec plus ou moins de nucléaire.

Les SMR représentent une opportunité à la fois politique et industrielle, fait valoir Nicolas Goldberg, du cabinet Colombus Consulting, qui voit "un faisceau d'indices concordants" pour que le gouvernement s'empare de cette technologie.

Selon lui, le gouvernement a besoin de développer les SMR pour atteindre une part forte d'énergie nucléaire dans le mix énergétique d'ici 2050.

La France en retard dans la course

Le plan présenté par le chef de l'Etat, de l'ordre de 30 à 50 milliards d'euros et construit sur 8 à 10 ans, vise justement à "retrouver le chemin de l'indépendance française et européenne sur des industries et des compétences d'avenir", selon l'entourage de M. Macron.

A l'heure actuelle, un avant-projet baptisé "Nuward" est en cours de développement. Il doit permettre la création d'un prototype de SMR sur le sol français à l'horizon 2030, qui devrait ensuite servir de démonstrateur à l'export.

Porté par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), l'électricien EDF, le groupe naval militaire Naval Group et le spécialiste des réacteurs compacts (notamment pour l'industrie navale) TechnicAtome, il bénéficie déjà d'un financement dans le plan de relance post-Covid, avec une partie de l'enveloppe de 470 millions d'euros destinée à la filière nucléaire.

En dépit de leurs promesses, les SMR présentent aussi des inconvénients. L'électricité produite serait ainsi plus chère qu'avec une centrale nucléaire actuelle.

La France affiche en outre du retard dans la course à ces petits réacteurs, défiée par la concurrence étrangère, alors que la Russie a déjà mis en service deux SMR flottants pour alimenter en électricité des zones reculées et que des démonstrateurs devraient voir bientôt le jour aux États-Unis et au Canada.

De leur côté, les industriels attendent surtout des décisions sur la constructions des futurs EPR.

"Les SMR s'adaptent mieux à des pays à faible densité comme la Russie, tandis que, pour le réseau électrique français, plus puissant et adapté à une population plus dense, il est plus intéressant de construire des EPR", fait valoir Cécile Arbouille, déléguée générale du Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire.

Le devenir de ces futurs EPR reste toutefois en suspens, Emmanuel Macron s'étant engagé à ne pas s'exprimer sur le sujet avant la fin du chantier de la centrale de Flamanville.

lep/mch/dlm