Une association d'actionnaires salariés d'EDF annonce une plainte contre l'Etat

PARIS, 17 juillet (Reuters) - Une association d'actionnaires salariés et anciens salariés d'EDF a annoncé dimanche dans un communiqué son intention d'"introduire une plainte pénale avec constitution de partie civile" contre l'Etat pour "mise en difficulté de l'entreprise."

L'association Energie en actions, qui dit avoir pour objet de "défendre les intérêts des salariés et anciens salariés actionnaires d'EDF", dénonce une "mise en difficulté de l’entreprise au mépris de l’intérêt social de celle-ci et des intérêts de ses actionnaires minoritaires, du fait de décisions inconsidérées et spoliatrices."

"Aujourd'hui l'Etat doit rendre des comptes sur la gestion exercée en tant qu’actionnaire ultra-majoritaire de l’entreprise, gestion qui a pour conséquence de spolier gravement de très nombreux épargnants", peut-on lire dans ce communiqué.

a annoncé mercredi avoir demandé la suspension de la cotation de ses titres jusqu'à nouvel ordre à la suite des annonces de la Première ministre, Elisabeth Borne, sur une renationalisation de l'entreprise.

L'Etat précisera ses intentions concernant le capital de l'énergéticien au plus tard mardi 19 juillet, a fait savoir de son côté Bercy.

L'Etat détient pour l'instant 83,9% d'EDF, dont la valeur boursière a bondi de 30,35% depuis l'annonce de la nationalisation, pour atteindre 38,2 milliards d'euros. (Reportage Elizabeth Pineau)