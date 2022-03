EDF : l'UE autorise l'acquisition d'Emerge avec Masdar

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Emerge des Émirats arabes unis (EAU) par EDF International (EDFI) de France et Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar des EAU.



L'opération proposée transformera Emerge, une entreprise commune existante qui n'est pas de plein exercice et qui est contrôlée conjointement par EDFI et Masdar, en une entreprise commune de plein exercice.



Emerge sera active dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments, de la production d'énergie solaire sur site et des projets d'éclairage public dans les EAU et en Arabie Saoudite.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'Emerge n'a pas d'activités effectives ou prévues dans l'Espace économique européen.



