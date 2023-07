Paris (awp/afp) - Après une année noire en 2022, EDF a renoué avec les bénéfices au premier semestre, engrangeant 5,8 milliards d'euros, forte du redémarrage de plusieurs de ses réacteurs nucléaires sur fond de prix de l'électricité soutenus.

Cette progression marquée, pour un chiffre d'affaires de 75,5 milliards d'euros, s'explique notamment par "une bonne performance opérationnelle", souligne le groupe, qui compte aussi sur la production hydroélectrique grâce à un taux de remplissage des barrages "supérieur aux moyennes historiques".

L'année 2022 avait aussi été plombée par des charges liées la contribution forcée d'EDF au "bouclier tarifaire" destiné à protéger la facture énergétique des Français.

Le groupe relève donc ses objectifs financiers pour 2023, bien que toujours contraint par de gigantesques besoins de financement et une dette nette abyssale de 64,8 milliards d'euros.

"Ces résultats traduisent les efforts intensifiés de l'ensemble des équipes d'EDF", a dit son PDG Luc Rémont, arrivé en novembre. "Partout dans le groupe, nous avons engagé un travail profond d'amélioration de notre efficacité, afin d'accompagner toujours mieux nos clients dans leur transition énergétique. Le Groupe EDF est en bonne voie pour relever tous ses défis d'avenir avec ses partenaires industriels".

"C'est un résultat financier exceptionnel", a commenté Nicolas Goldberg, expert en énergie au cabinet Colombus consulting.

Les six premiers mois de 2022, l'électricien national avait subi une perte inédite de 5,3 milliards d'euros, en raison d'une baisse de production nucléaire liée à un problème de corrosion dans plusieurs centrales et au décalage des calendriers de maintenance du fait du Covid.

En 2022, sa production nucléaire avait chuté à 279 terawattheures (TWh), son plus bas niveau depuis 30 ans, et EDF avait fini l'année sur une perte de 17,9 milliards d'euros.

Aujourd'hui, sur les 16 réacteurs les plus sensibles à cette corrosion, 11 ont été réparés, deux sont en cours, deux le seront d'ici la fin 2023 et Cattenom 4 le sera à l'occasion de sa visite de maintenance décennale à partir de décembre, a assuré Luc Rémont, évoquant une "situation stabilisée".

EDF a confirmé qu'elle atteindrait entre 300 et 330 TWh cette année, visant 335 à 365 TWh en 2025. Le tout ne pourra provenir que de ses 56 réacteurs existants, mis en service entre 1979 et 2002, et de l'imminent réacteur EPR de Flamanville, puisque la nouvelle génération de réacteurs (EPR2) n'est espérée au mieux qu'à partir de 2035.

Pas de "recapitalisation"

Le gouvernement, qui a renationalisé le groupe à 100%, met la pression sur l'entreprise, et réclame désormais une production de 400 TWh en 2030.

Cet objectif, annoncé par la direction d'EDF elle-même, est un "défi industriel colossal", explique son patron. Il nécessitera aussi de relever la puissance de certains réacteurs, pour quelque 20 TWh, a-t-il souligné jeudi.

Outre la gestion de son parc vieillissant, l'électricien doit dans le même temps traiter une pile de dossiers complexes, liés à la relance du nucléaire et à la nécessité de financer l'essor de sa production renouvelable éolienne et solaire.

EDF va devoir doper ses investissements à 25 milliards d'euros par an, un niveau "sans commune mesure" dans son histoire, avait déjà prévenu Luc Rémont.

Il y a la facture du "grand carénage", le programme qui vise à moderniser et prolonger la durée de vie des centrales au-delà de 40 ans, pour environ 66 milliards d'euros. Le gouvernement porte aussi un programme de six à 14 réacteurs EPR, estimés à 51,7 milliards d'euros pour les six premiers.

Comment les financer, tout en stabilisant sa dette? EDF ne peut le faire seule.

Une recapitalisation par l'Etat n'est "pas à l'étude", a dit jeudi M. Rémont, qui se fixe "des exigences de performance d'une entreprise normale" et compte continuer à publier régulièrement ses résultats "pour maintenir la confiance avec l'ensemble de la communauté financière".

Plusieurs options sont avancées, dont des prêts à taux zéro et la mobilisation du livret A, a listé récemment le gouvernement, évoquant une décision d'ici à fin 2024. Le tout en ayant l'aval de Bruxelles, généralement peu favorable aux aides d'Etat.

Surtout, le gouvernement et EDF vont devoir s'accorder sur le prix futur de l'électricité nucléaire, que le PDG d'EDF souhaite "compatible avec le souhait général de compétitivité et notre énorme besoin d'investissement".

"On peut se satisfaire à court terme de prix plus bas mais dans ce cas-là, on renonce à avoir de l'électricité en quantité et on s'expose à des prix plus hauts dans le futur", a-t-il prévenu.

