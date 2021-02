Electricite de Strasbourg S A : Communiqué sur les résultats 2020

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Électricité de Strasbourg S.A. Résultats consolidés 2020 du groupe ÉS

De solides résultats opérationnels dans le contexte de crise sanitaire, pénalisés par la dépréciation d'actifs de géothermie profonde

Le Conseil d'administration d'Électricité de Strasbourg S.A. réuni le 12 février 2021 a arrêté les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020.

Les chiffres clés des comptes consolidés 2020 s'établissent comme suit, en normes IFRS :

En M€ 31.12.2019 31.12.2019 retraité (*) 31.12.2020 Variation 2020 / 2019 retraité Chiffre d'affaires 766,7 766,7 741,3 - 3,3% Résultat opérationnel courant (1) 114,9 90,1 97,4 + 8,1% Résultat opérationnel 85,6 85,6 66,2 - 22,7% Résultat net part du Groupe 53,0 53,0 35,5 - 33,0% Résultat net courant (2)(3) 55,3 55,3 65,5 + 18,4%

(1) Présenté conformément à la recommandation 2009-R-03 du Conseil National de Comptabilité. N'inclut pas les autres produits et charges opérationnels visés au § 4.27 du cadre conceptuel IFRS, ni les variations nettes de juste valeur sur instruments dérivé «own use » déqualifiés

(2) Correspond au Résultat net part du groupe, retraité des éléments visés au renvoi (1), nets d'impôts

(3) Comprend les plus et moins-values des activités arrêtées ou des cessions réalisées

(*) Le résultat opérationnel courant (1) 2019 comprend des reprises de provisions FPE (+9 M€) et litige CRE (+7,1 M€) alors que les charges associées (respectivement -17,7 M€ et -7,1 M€) sont comptabilisées en « autres produits et charges opérationnels » (i.e. en dessous du résultat opérationnel courant). Le résultat opérationnel courant 2019 retraité neutralise les charges relatives à ces produits à caractère non récurrent.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 741,3 M€, en baisse de 3,3% par rapport à 2019 sous le double effet d'un climat défavorable et de la crise sanitaire.

Le résultat opérationnel courant ressort à 97,4 M€, en hausse de 8,1% par rapport à celui de 2019 retraité1, la marge brute bénéficiant notamment d'effets prix positifs en électricité et en gaz.

La dépréciation d'actifs de géothermie profonde pour un montant de 29,8 M€ conduit à un recul de 33% du résultat net part du groupe, à 35,5 M€.

Le résultat net courant, qui neutralise les éléments non récurrents, ressort à 65,5 M€, en hausse de 18,4% par rapport à 2019.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale qui aura lieu le 20 mai 2021 la distribution d'un dividende de 4,70 €/action au titre de l'exercice écoulé, payable à compter du 1er juin 2021.

1 Le résultat opérationnel courant retraité neutralise les charges relatives à des produits à caractère non récurrent dont les charges associées sont comptabilisées en-dessous du résultat opérationnel courant.

Faits marquants 2020

Distribution d'électricité

Le gestionnaire du réseau d'électricité Strasbourg Électricité Réseaux a acheminé 6 585 GWh, en retrait de 4% par rapport à 2019.

Il confirme son haut niveau de qualité d'alimentation et de performance et prépare le réseau de distribution aux évolutions futures.

La contribution annuelle de Strasbourg Électricité Réseaux au fonds de péréquation de l'électricité (FPE) se situe dans la continuité des années précédentes.

Fourniture d'électricité et de gaz naturel

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le fournisseur ÉS Énergies Strasbourg a commercialisé 5 373 GWh d'électricité et 4 456 GWh de gaz naturel en 2020, en recul respectivement de 2,2% et 6,2% par rapport à 2019.

ÉS Énergies Strasbourg a continué à élargir sa gamme d'offres et de services, notamment dans les énergies vertes et locales, l'énergie photovoltaïque et la mobilité électrique, pour permettre à ses clients et au territoire d'accélérer leur transition énergétique.

Par ailleurs, ÉS Énergies Strasbourg prépare la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour tous les clients et a géré avec succès la fin des tarifs réglementés de vente d'électricité pour les clients professionnels hors microentreprises.

Services énergétiques

L'exploitation des infrastructures thermiques a été assurée malgré le contexte sanitaire difficile. L'activité travaux neufs a cependant été pénalisée par les confinements. L'exploitation des trois principaux réseaux de chaleur de Strasbourg a permis d'assurer une continuité de fourniture dans de bonnes conditions.

Production d'énergies renouvelables

Les installations de production d'énergies renouvelables en exploitation ont connu un fonctionnement nominal.

Conformément aux communiqués financiers diffusés le 16 octobre et le 15 décembre 2020, le groupe a déprécié des actifs de projets de géothermie profonde en cours ou à venir pour un montant de 29,8 M€. Les performances techniques du 1er puits d'Illkirch, les événements sismiques générés par le projet d'un autre opérateur dans l'Eurométropole de Strasbourg et l'arrêt du soutien public dans la programmation pluriannuelle de l'énergie à la production d'électricité géothermale induisent en effet un risque de non recouvrement des montants engagés par des filiales du groupe ÉS.

Électricité de Strasbourg

Société Anonyme au capital de 71 693 860 €

Siège social : 26, boulevard du Président Wilson 67932 STRASBOURG Cedex 9 558 501 912 RCS STRASBOURGwww.es.fr