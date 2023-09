Paris, le 21 septembre 2023

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Résultats semestriels 2023

Le Conseil d’Administration de la société Electricité et Eaux de Madagascar (EEM, ISIN FR0000035719) a arrêté dans sa séance du 19 septembre 2023, les comptes semestriels consolidés de la Société au 30 juin 2023. Il est précisé que l’examen limité de ces comptes semestriels 2023 par les Commissaires aux comptes, est en cours.



Chiffres clés du premier semestre 2023 et de l’exercice 2022

Données consolidées (en milliers d’euros) 2022 S1 2022 S1 2023 Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel

Résultat des activités poursuivies

Résultat net

Résultat net part du groupe







Capitaux propres 152

(3.500)

(3.281)

(2.479)

(2.365)

(2.316)







11.659 50

(1.951)

(1.834)

(1.501)

(1.501)

(1.470)







9 428 343

(1.713)

(1.621)

(1.048)

6.621

6.386







17.315 Ratios financiers consolidés Ratio d’endettement net

Actif net par action 0,18x

2,05 0,16x

1,66 0.25x

3,04 Données sociales (en milliers d’euros) Chiffre d’affaires

Produits d’exploitation

Résultat d’exploitation

Résultat financier

Résultat courant avant impôt

Résultat exceptionnel

Résultat de l’exercice







Capitaux propres 449

454

(1.904)

1.597

(307)

(540)

(846)







16.755 Ratios financiers – données sociales Ratio d’endettement net

Actif net par action n/a

2,94

Faits marquants du premier semestre 2023



Le Groupe a cédé 80% de son immeuble sis rue Croix des Petits Champs (75001) détenu par la SNC Paris Croix des Petits Champs pour un prix de 10,14 M€. 7,7 M€ ont été encaissés après remboursement anticipé du crédit-bail. Le Groupe reste propriétaire d’un lot de 155 m2 qui est loué à un tiers et qui est estimé à 2,3 M€.

Les procédures pour recouvrer la pleine propriété de l’hôtel cambodgien se sont poursuivies au cours du semestre. Le 30 juin 2023, le Conseil de développement du Cambodge a approuvé la demande d’inscription des nouveaux statuts.

Au Pérou, l’emprunt de 216 K$ qui avait été souscrit par la société SOUMAYA, propriétaire d’un immeuble à Lima, a été entièrement remboursé par anticipation au cours du semestre.

Le cours de bourse du titre GASCOGNE était de 4,04 €uros au 30 juin 2023 contre 4,47 €uros au 31 décembre 2022, induisant une perte de valeur de 1.053 K€uros. Aucun titre n’a été cédé au cours du semestre.

Le financement des activités du Groupe (activité courante, reprise en mains et valorisation au mieux des actifs) est assuré à un an par les fonds issus de la vente de l’immeuble parisien et, le cas échéant, par la cession de titres Gascogne.



Evènements postérieurs à la clôture – tendances



Le Ministère du Commerce a enregistré les nouveaux statuts de la société Viktoria Angkor le 15 août 2023. Le nouveau Conseil d’Administration est donc opérationnel à compter de cette dernière date. Le Groupe devra procéder à l’apurement des passifs locaux, notamment fiscaux, non encore définitivement arrêtés, ainsi qu’à la réalisation de travaux de remise en état de l’hôtel en vue de sa réouverture.



Rapport semestriel - comptes résumés pour le semestre écoulé



Le rapport financier semestriel incluant les comptes résumés pour le semestre écoulé, présentés sous

forme consolidée, le rapport semestriel d’activité et le rapport des contrôleurs légaux sur l’examen

limité des comptes, sera mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société dans les

jours à venir (http://www.eem-group.com/infos-financiere-reglementees).





À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar



Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier, papier), est une

société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris (EEM, code ISIN FR0000035719, http://www.eem-group.com/).

EEM est également le principal actionnaire (96,66% de son capital) de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses – SAIPPPP (MLIPP, code ISIN FR0006859039, http ://www.saipppp-group.com) dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext Access Paris. EEM détient une participation minoritaire dans la société Gascogne (ALBI, code ISIN FR0000124414), société dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext Growth Paris.

