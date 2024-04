ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Communiqué du 22 avril 2024

Le Conseil d’administration a arrêté les comptes sociaux et consolidés 2023 dans sa séance du 17 avril 2024. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

Chiffres clés de l’exercice

Données consolidées en K€ 2022 2023 Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel

Résultat des activités poursuivies

Résultat net d’impôt des activités abandonnées

Résultat net

Résultat net part du groupe







Capitaux propres

Ratio d’endettement net

Actif net part du Groupe par action 152

-3 500

-3 281

-2 479







114

-2 365

-2 316







11 659

0,18x

1,97€ 552

644

907

684







7 663

8 347

8 134







18 763

n/a

3,18 Données sociales en K€ Chiffre d’affaires

Produits d’exploitation

Résultat d’exploitation

Résultat financier

Résultat courant avant impôt

Résultat exceptionnel

Résultat de l’exercice







Capitaux propres

Ratio d’endettement net

Actif net par action 449

454

-1 904

1 597

-307

-540

-846







16 755

n/a

2,94€ 562

900

-2 013

3 297

1 284

-1 022

1 135







17 891

n/a

3,14

Faits marquants de l’exercice

Certains faits marquants sont survenus ou se sont poursuivis lors de l’exercice social clos le 31 décembre 2023, notamment :

- La société Victoria Angkor est entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe à la suite de différents actes juridiques : décision judiciaire au Cambodge en novembre 2022, devenue définitive fin janvier 2023 à l’expiration du délai d’opposition ; approbation des nouveaux statuts par le Conseil de développement du Cambodge fin juin 2023 ; accord du ministère du Commerce obtenu le 15 août 2023 ; enregistrement au département des Taxes et ouverture de comptes bancaires fin octobre 2023.

Cette reprise du contrôle de l’hôtel a entrainé un profit de 2,889 M€ dans les comptes consolidés et de 3,424 M€ dans les comptes sociaux.

Ces profits sont comptabilisés sur la base d’estimations basées notamment sur deux rapports d’évaluation indépendante du terrain et sur l’analyse des conditions du bail portant sur ce terrain.

Des frais ont été engagés par le Groupe pour la rénovation et l’entretien à minima de l’hôtel.

- 80 % de l’immeuble parisien ont été cédés le 31 mars 2023 pour 10,1 M€ générant un profit net d’impôt de 7,663 M€ dans les comptes consolidés. Il a été encaissé 7,7 M€ après déduction de la valeur de rachat du crédit-bail.

- Fin novembre 2023, EEM a cédé l’ensemble de sa participation dans Gascogne pour un prix de 9,795 M€ (4 € par action). Ces titres figurant à l’actif pour 10,945 M€ au 31/12/2022, une perte de 1,151 M€ a été enregistrée sur l’exercice.

Evènements postérieurs à la clôture – tendances

Fin janvier 2024, la sous-filiale SOUMAYA a mis en vente son immeuble au prix net vendeur de 3,85 MUSD.

La plainte pour blanchiment dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble à Lima, classée sans suite par les autorités péruviennes, a été réouverte par ces dernières.

La sous-filiale Paris Croix des Petits Champs a donné congé à son locataire à effet au 1er novembre 2024.

Projet de transfert de la cotation de ses actions vers Euronext Growth Paris

Lors de sa séance du 17 avril 2024, le Conseil d’administration a par ailleurs décidé le lancement d’un projet de transfert de la cotation de ses actions vers Euronext Growth Paris en vue d’alléger les contraintes réglementaires qui pèsent sur la Société. Ce transfert, qui reste soumis à l’autorisation des actionnaires en Assemblée générale et à l’accord de l’entreprise de marché Euronext, outre la publication d’une documentation d’information, est envisagé au cours du second semestre 2024. Ce projet fera l’objet d’un communiqué spécifique qui sera publié prochainement. Il détaillera les motifs, le calendrier et les modalités du projet de transfert vers Euronext Growth Paris, ainsi que ses conséquences pour les actionnaires d’EEM.

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier), est une Société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris (EEM, code ISIN FR0000035719, http://www.eem-group.com).

EEM est également le principal actionnaire (96,66% de son capital) de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses – SAIPPPP (MLIPP, code ISIN FR0006859039, http ://www.saipppp-group.com) dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext Access Paris.

Pièce jointe