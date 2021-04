Electricite et Eaux de Madagascar : Communiqué du 16 avril 2021

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Société Anonyme au capital de 14.234.997,50 Euros

40, rue du Louvre – 75001 PARIS

RCS Paris B 602 036 782

Paris, le 16 avril 2021,





Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, EEM a sollicité l’autorisation de Monsieur le Juge commissaire d’accepter l’offre formulée par la société CIRCUS CASINO FRANCE d’acquérir la totalité des titres détenus par EEM dans le capital de SFC, soit 510.000 actions, moyennant un prix de cession de 1,75 € par action, et ce aux fins de financer sa période d’observation.

Par ordonnance en date du 25 février 2021, Monsieur le Juge commissaire a autorisé EEM à procéder à cette cession, compte tenu notamment du cours de bourse de 1,70 € à la clôture de la séance du 22 février 2021.

En mars 2021, EEM a procédé à la cession de seulement 360.000 actions au bénéfice de la société CIRCUS CASINO FRANCE car Monsieur François Gontier a pratiqué une saisie conservatoire sur 150.000 actions, et ce alors même que les saisies aux titres de créances antérieures sont interdites dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et que Monsieur François Gontier reste devoir à EEM la somme de 1,4 M€ au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt définitif de la Cour d’appel de Paris en date du 6 février 2020.

EEM a introduit un recours aux fins de contester cette saisie conservatoire, ce qui a conduit Monsieur Gontier à donner mainlevée.

A la suite de la signification de la mainlevée portant sur le solde des titres, EEM a ainsi pu procéder cette semaine à la cession du solde des titres SFC qu’elle restait détenir, soit 150.000 titres, au bénéfice de la société CIRCUS CASINO FRANCE.





A propos du Groupe EEM

Fondé en 1928, Electricité et Eaux de Madagascar détient des participations dans diverses entreprises en France et à l’étranger dont notamment la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIPPPP, la SNC Paris Croix des Petits Champs, la SARL Les Vergers. Electricité et Eaux de Madagascar détient en outre une participation dans Gascogne (16,04 %) qui en fait un des plus gros actionnaires de cette société cotée sur Euro List C, et une participation dans la Société Française de Casinos - SFC (10%).

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Euro List C de Nyse Euronext Paris.







