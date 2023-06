Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2023

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

SA au capital de 14.234.997,50 euros

Siège social : Spaces les Halles, 40, rue du Louvre, Paris 75001

RCS Paris 602 036 782

Paris, le 02 juin 2023

Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2023

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société Electricité et Eaux de Madagascar (la « Société ») sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 30 juin 2023 à 14h30 dans les locaux de l’Hôtel Napoléon, 40, avenue de Friedland, 75008.

L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO (https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/balo/), bulletin n°58, du 15 mai 2023.

Les documents prévus par l’article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;





tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.





Les documents prévus par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet d’EEM (http://www.eem-group.com) dans les conditions prévues par cet article.

Les actionnaires pourront par conséquent aisément prendre connaissance, notamment, des comptes sociaux et consolidés et du rapport de gestion de la Société. Ils pourront également se procurer les formulaires de vote afin de les remplir en cas de vote à distance en se rendant sur le site internet de la Société et en suivant le lien (http://www.eem-group.com/infos-financiere-reglementees) « rubrique Assemblée Générale 2023 »

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier, papier), est une société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris (EEM, code ISIN FR0000035719, http://www.eem-group.com/).

EEM est également le principal actionnaire (96,58% de son capital) de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses – SAIPPPP (MLIPP, code ISIN FR0006859039, http ://www.saipppp-group.com) dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext Access Paris.

EEM détient une participation minoritaire dans la société Gascogne (ALBI, code ISIN FR0000124414), société dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext Growth Paris.

