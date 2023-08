Electricity Generating Public Company Limited est une société holding d'investissement basée en Thaïlande. La société et ses filiales sont principalement engagées dans la production d'électricité pour la vente au secteur gouvernemental et aux utilisateurs industriels. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Production d'électricité et Autres activités. Le secteur de la production d'électricité est engagé dans l'exploitation de l'électricité pour la vente au gouvernement et aux utilisateurs industriels. Les autres activités comprennent les services de maintenance et d'exploitation des centrales électriques, les services d'ingénierie, les activités d'extraction du charbon et les activités liées aux réseaux d'oléoducs. Les centrales électriques de la société produisent actuellement de l'électricité en utilisant plusieurs sources de combustible telles que le gaz naturel, le charbon, la biomasse, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien et la géothermie, ce qui permet de décrocher en partie. Les filiales de la société comprennent Khanom Electricity Generating Co. Ltd, EGCO Engineering and Service Co. Ltd, et EGCO Green Energy Co. Ltd.