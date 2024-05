Electro Optic Systems Holdings Limited est une société australienne qui développe des produits et des services de haute technologie pour les domaines de la défense et de l'espace. Elle exerce ses activités dans deux divisions : Defence Systems et Space Systems. La division Defence Systems est spécialisée dans la technologie pour l'optimisation et l'intégration des systèmes d'armes, ainsi que dans les systèmes ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance) et C4 pour la guerre terrestre. Ses principaux produits comprennent des systèmes d'armes à distance, des tourelles de véhicules, des armes laser à haute énergie (énergie dirigée), ainsi que des systèmes C4 et de contre-ASM entièrement intégrés et modulaires. La division Systèmes spatiaux comprend toutes les activités d'EOS dans le domaine de l'espace et des communications, et fonctionne en deux entités, Space Technologies et EM Solutions. Space Technologies est spécialisée dans l'application de capteurs et d'effecteurs optiques développés par EOS pour détecter, suivre et caractériser des objets dans l'espace. EM Solutions fournit des technologies de communications spatiales radiofréquences (RF) et optiques.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense