Electro Optic Systems Holdings Limited est une entreprise technologique. Les segments de la société comprennent les systèmes de défense et les systèmes spatiaux. Defense Systems développe, fabrique et commercialise des systèmes avancés de contrôle des tirs, de surveillance et d'armement pour des clients militaires agréés. Le secteur des systèmes spatiaux fabrique et fournit divers télescopes et boîtiers de dômes à des clients du monde entier. Les produits astrométriques de Space Systems fournissent des systèmes optiques et une spécialisation dans les produits optiques, micro-ondes, radio et satellites en mouvement qui fournissent des télécommunications résilientes et assurées pour les applications critiques. Les produits de la société intègrent des applications électro-optiques basées sur ses technologies en matière de logiciels, de lasers, d'électronique, d'optronique, de cardans, de télescopes, de directeurs de faisceaux et de mécanismes. Elle est présente en Australie, aux États-Unis d'Amérique, à Singapour, aux Émirats arabes unis (EAU), en Nouvelle-Zélande et en Allemagne. Elle développe et fabrique également des télescopes et des dômes.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense