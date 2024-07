Electrolux AB est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements domestiques de cuisine, de nettoyage et de jardinage. Le groupe est notamment le 1er fabricant européen d'appareils électroménagers. Les produits comprennent des aspirateurs (marques Electrolux et AEG), des produits blancs (réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, climatiseurs micro-ondes, etc. ; Electrolux, Zanussi et Frigidaire), et du matériel de sylviculture et de jardinage. La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (2,7%), Etats-Unis (30,2%), Brésil (15,4%), Allemagne (4,5%), Australie (4%), Canada (3,5%), Suisse (3,3%), Royaume Uni (3,1%), Italie (2,7%), France (2,6%) et autres (28%).