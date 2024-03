Electrolux : publie son rapport de développement durable

A l'occasion de la publication de son rapport de développement durable 2023, Electrolux indique que les gaz à fort réchauffement climatique sont progressivement éliminés de 97% des produits équipés de réfrigérateurs.



Par ailleurs, le groupe indique que 60 % de toute l'énergie utilisée dans ses opérations l'est à partir de sources renouvelables en 2023.



L'organisation mondiale à but non lucratif CDP a attribué au groupe Electrolux une note A pour son travail en matière d'action climatique et d'engagement de ses fournisseurs en matière de changement climatique, ainsi qu'un A- pour la gestion de l'eau.



Les produits les plus économes en énergie et en eau du groupe Electrolux représentaient 29 % du total des unités vendues et 38 % de la marge brute en 2023.



