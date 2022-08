Electrolux : AlphaValue dégrade sa recommandation

AlphaValue dégrade sa recommandation sur Electrolux de 'achat' à 'ajouter', avec un objectif de cours ramené de 197 à 179 couronnes suédoises, dans le sillage d'une réduction de ses prévisions pour le fabricant d'appareils électroménagers.



'Il n'y a pas de catalyseur pour un rebond à court terme', juge le broker, pour qui 'la faiblesse des volumes et la marge opérationnelle basse attendues en 2022 sont intégrées aux cours actuels, bien que la situation de la demande reste incertaine en 2023'.



'Nous attendrions une meilleure opportunité pour acheter le titre, considérant la récente appréciation sur un mois', déclare AlphaValue, tout en notant que l'action a surperformé son secteur depuis le début de l'année (-28% contre -32% respectivement).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.