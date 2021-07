Electrolux AB : chute de 8% après des prévisions pénalisées par les pénuries

Le plus grand fabricant européen d'appareils électroménagers a annoncé un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes de 1,98 milliard de couronnes pour le deuxième trimestre, contre une perte de 62 millions un an plus tôt. Au deuxième trimestre 2019, le bénéfice d'exploitation était de 1,62 milliard de couronnes. Ce rebond s'explique par une augmentation des ventes de 39%, les consommateurs ayant continué à dépenser davantage pour l'amélioration de l'habitat pendant la pandémie.

Des livraisons irrégulières de composants électroniques ont toutefois entravé l'efficacité de la production, et le bénéfice est resté en deçà des 2,13 milliards de couronnes attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Les actions de la société suédoise étaient en baisse de 8% en matinée, à 217,40 SEK.

"Les difficultés d'approvisionnement mondial rencontrées au premier semestre devraient avoir un impact plus important au second semestre", a déclaré le directeur général Jonas Samuelson dans un communiqué. Le rival européen de Whirlpool a déclaré qu'il avait réussi, au cours du trimestre, à compenser entièrement la hausse des coûts des matières premières, des composants électroniques et de la logistique par des augmentations de prix pour les clients, et qu'il s'attendait à le faire également pour l'ensemble de l'année.

L'entreprise a réaffirmé qu'elle s'attendait à ce que la demande commence à se normaliser au cours du second semestre, avec toutefois d'importantes variations régionales dues à l'évolution de la pandémie et aux programmes de relance gouvernementaux.

Tard dans la journée de lundi, Electrolux a déclaré qu'elle augmentait sa politique de dividende à environ 50 % des revenus annuels, contre au moins 30 % auparavant, et a proposé de distribuer 17 couronnes par action cette année par le biais d'un rachat d'actions. Elle a également indiqué qu'elle prévoyait de racheter davantage d'actions au fil du temps.