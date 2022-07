Electrolux : BPA divisé par cinq au 2e trimestre

Electrolux publie au titre du deuxième trimestre 2022 un BPA de 0,93 couronnes suédoises, contre 4,81 couronnes un an auparavant, ainsi qu'une marge d'exploitation en retrait de 4,8 points à 1,7% pour un chiffre d'affaires de 33,7 milliards, quasi-stable en organique (+0,3%).



'Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et de la main-d'oeuvre ont entraîné une baisse substantielle des volumes et une augmentation des coûts, en particulier en Amérique du Nord', explique le fabricant suédois d'appareils électroménagers.



'Il s'agit de notre année la plus intensive en lancements et nous prévoyons que la forte contribution du mix aux bénéfices pour l'année 2022 complète compensera dans une large mesure la baisse des volumes, d'une année sur l'autre', ajoute-t-il néanmoins.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.