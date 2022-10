Electrolux : cède son usine de Memphis pour 82,5 M$

Electrolux annonce avoir accepté de céder son usine de fabrication à Memphis (Tennessee, États-Unis), y compris certains équipements, pour une contrepartie en espèces de 82,5 millions de dollars (environ 930 millions de SEK).



Le gain réalisé, estimé à environ 65,8 millions de dollars (environ 740 millions de SEK) sera enregistré comme un élément non récurrent, impactant positivement le résultat d'exploitation du secteur d'activité Amérique du Nord, dans le cadre de la clôture de la transaction.



La clôture et l'impact positif sur les flux de trésorerie devraient avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2022.



Elextrolux précise que sa production à Memphis a été arrêtée le 30 juin 2022 et que les opérations ont été transférées dans la nouvelle usine de Springfield, Tennessee.



L'identité de l'acheteur n'a pas été précisée.



