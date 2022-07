Electrolux : collaboration avec Scania pour le climat

Electrolux annonce une nouvelle collaboration avec Scania pour réduire l'impact climatique du transport de produits et accélérer l'évolution de l'industrie afin de soutenir l'objectif climatique de 1,5 degré défini par l'Accord de Paris.



L'objectif à long terme des deux groupes suédois est un transport routier 100% sans émissions. Dans le cadre de ce partenariat, ils utiliseront des camions électriques en Europe et bientôt en Asie, ainsi que des camions au biogaz en Amérique latine.



Ce partenariat est la dernière étape du parcours d'Electrolux pour devenir climatiquement neutre sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050. Il a déjà réduit les émissions de CO2 du transport terrestre et maritime de 12% et 29% respectivement depuis 2015.



