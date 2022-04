Electrolux : élément positif non récurrent aux Etats-Unis

Electrolux indique qu'il va comptabiliser, au premier trimestre 2022, un élément positif non récurrent de 70,5 millions de dollars (656 millions de couronnes suédoises), lié à l'affaire des droits de douane sur les machines à laver importées aux États-Unis.



Ce paiement aura un impact positif sur le résultat opérationnel dans le secteur d'activité Amérique du Nord sur le trimestre écoulé, et un impact positif sur les flux de trésorerie qui devrait se produire au cours du deuxième trimestre 2022.



Le règlement concerne une décision prise en 2018 par le Département du commerce de fixer un taux de droit de douane de 72,41% sur les machines à laver Electrolux importées aux États-Unis depuis le Mexique entre février 2016 et janvier 2017.



