Electrolux : les ventes augmentent de 17,5% au 4e trimestre

Les ventes nettes d'Electrolux ont atteint 33,9 milliards de SEK au 4e trimestre 2020, soit une augmentation de 17,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



'Les consommateurs allouent une plus grande partie de leur budget familial à la rénovation domiciliaire et nous avons également bien performé sur le prix et le mix produit', explique Jonas Samuelson, directeur général de l'entreprise.



Le bénéfice trimestriel s'établit à 1,86 milliard de SEK, contre 366 millions un an plus tôt, soit un BPA trimestriel de 6,47 SEK.



Le Conseil propose un dividende de 8 SEK par action au titre de 2020, contre 7 SEK un an plus tôt.



Pour le premier semestre 2021, Electrolux anticipe une demande qui dépassera les niveaux saisonniers normaux sur ses principaux marchés, 'même si la capacité et la disponibilité des composants resteront probablement des facteurs contraignants'.



