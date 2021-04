Electrolux : +22,8% de ventes nettes au 1er trimestre

Données financières SEK USD EUR CA 2021 115 Mrd 13 715 M 11 362 M Résultat net 2021 4 341 M 518 M 429 M Dette nette 2021 2 013 M 240 M 199 M PER 2021 16,0x Rendement 2021 3,44% Capitalisation 70 330 M 8 388 M 6 948 M VE / CA 2021 0,63x VE / CA 2022 0,61x Nbr Employés 48 000 Flottant 78,7% Graphique ELECTROLUX AB Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ELECTROLUX AB Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 228,31 SEK Dernier Cours de Cloture 244,50 SEK Ecart / Objectif Haut 12,5% Ecart / Objectif Moyen -6,62% Ecart / Objectif Bas -36,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jonas Samuelson President, Chief Executive Officer & Director Therese Friberg Chief Financial Officer Staffan Bohman Chairman J. P. Iversen Chief Information Officer Carsten Franke Chief Operations Officer & Executive VP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ELECTROLUX AB 27.78% 8 388 MIDEA GROUP CO., LTD. -18.00% 87 143 NEWELL BRANDS INC. 25.86% 11 450 SEB S.A. 13.62% 10 258 THE MIDDLEBY CORPORATION 42.01% 10 184 ZHEJIANG SUPOR CO., LTD. -11.39% 8 669