Electrolux plombé par la Russie, la demande et l'approvisionnement

Stockholm (awp/afp) - Plombé par son départ de Russie, une demande en berne et des problèmes d'approvisionnement, le groupe suédois d'électroménager Electrolux a subi une perte nette de 605 millions de couronnes (54,7 millions de francs suisses) au troisième trimestre, selon son rapport financier publié vendredi.

Grâce à la hausse des prix, le chiffre d'affaires a atteint 35,24 milliards de couronnes (un peu moins de 3,2 milliards de francs suisses), en hausse de 1,2% sur un an.

Le groupe avait averti que ses résultats du troisième trimestre seraient "mauvais" sur fond de demande "plus faible que prévu", le conduisant à lancer un programme de réduction des coûts, qui devrait entraîner une charge de restructuration s'élevant jusqu'à 1,5 milliard de couronnes au quatrième trimestre.

De juin à septembre, les analystes tablaient sur des pertes situées entre 14 et 30,5 millions de couronnes et un chiffre d'affaires oscillant entre 32,52 et 32,71 milliards.

Outre la provision de 350 millions de couronnes consacrée au retrait définitif de la Russie suite à la guerre en Ukraine, Electrolux a pâti d'un environnement de marché faible, et des déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné une hausse significative des coûts, principalement en Amérique du Nord, où il enregistre une perte de 1,2 milliard de couronnes.

"L'impact du ralentissement de la demande des consommateurs a été amplifié par les niveaux élevés des stocks des détaillants", a noté le PDG du groupe Jonas Samuelson, qui s'attend à une demande toujours faible pour 2023.

