Electrolux : sanctionné pour un avertissement

Electrolux recule de 2% sur l'OMX, le fabricant d'appareils électroménager suédois faisant part d'une demande de marché plus faible que prévu et de faibles bénéfices au troisième trimestre, l'amenant à décider d'un programme de réduction des coûts.



'Jusqu'à présent, la demande en Europe et aux États-Unis au troisième trimestre devrait avoir diminué à un rythme considérablement accéléré par rapport au deuxième', indique-t-il, incriminant la forte inflation et la faible confiance des ménages.



En combinaison avec des déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement, les résultats du troisième trimestre devraient selon lui diminuer de manière significative par rapport au deuxième, même en excluant les coûts exceptionnels de sortie du marché russe.



Aussi, Electrolux a décidé de lancer immédiatement un programme de réduction des coûts variables et structurels, ainsi qu'un plan de redressement en Amérique du Nord, une région pour laquelle un nouveau responsable, Ricardo Cons, est d'ailleurs désigné.



