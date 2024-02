Electromagnetic Geoservices ASA est une société basée en Norvège et active dans l'industrie pétrolière et gazière. La société utilise sa technologie de sondage électromagnétique dans l'industrie de l'exploration pétrolière et gazière offshore. Electromagnetic Geoservices ASA est engagée dans l'acquisition et le traitement de données électromagnétiques marines à source contrôlée (CSEM) de haute qualité qui aident les clients à augmenter le succès de leur exploration par la modélisation, l'intégration et l'interprétation de ces données. La société est présente en Norvège, au Mexique, au Brésil et aux États-Unis et opère par le biais de nombreuses filiales, telles que Servicos Geologicos Electromagneticos Do Brazil LTDA, EMGS Sea Bed Logging Mexico SA de CV, Sea Bed Logging - Data Storage Company AS et EMGS Asia Pacific Labuan Ltd.