Electromed, Inc. développe, fabrique et commercialise des produits de dégagement des voies respiratoires. La société applique les technologies d'oscillation haute fréquence de la paroi thoracique (HFCWO) aux soins pulmonaires des patients de tous âges. Elle commercialise le système de désobstruction des voies respiratoires SmartVest (système SmartVest), qui comprend le SmartVest SQL et le SV2100 et les produits connexes, pour les patients dont la fonction pulmonaire est compromise. Le système SmartVest est doté d'un générateur d'impulsions d'air programmable, d'un vêtement thérapeutique porté sur la partie supérieure du corps et d'un tuyau de raccordement, qui ensemble permettent une thérapie sûre de désobstruction des voies respiratoires. Le SmartVest SQL est plus petit, plus silencieux et plus léger, avec une programmabilité et une facilité d'utilisation. Il propose le SmartVest SQL avec la technologie sans fil SmartVest Connect. L'application SmartVest Connect permet aux patients et aux équipes de soins de santé de suivre la thérapie en temps réel et de collaborer aux décisions de soins afin d'améliorer l'adhésion à la thérapie et les résultats des patients. Elle propose également le SmartVest à usage unique (SPU) et le SmartVest Wrap aux prestataires de soins de santé.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés