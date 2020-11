ELECTRONIC ARTS : l'absence de relèvement des objectifs déçoit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Electronic Arts a présenté des résultats et des objectifs annuels décevants. Au deuxième trimestre, clos fin septembre, le concurrent d’Ubisoft a généré un bénéfice net de 185 millions de dollars, soit 63 cents par action, contre un profit de 854 millions de de dollars, représentant 2,89 dollars par action, un an plus tôt. Il avait alors bénéficié d’un crédit fiscal. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 5 cents, soit 1 cent de plus que le consensus.Les revenus ont reculé de 14,6% à 1,151 milliard de dollars, dont 869 millions de dollars (+13,1%) pour les revenus digitaux. En données ajustées (net bookings), le chiffre d'affaires du groupe a atteint 910 millions de dollars alors qu'il était anticipé par le consensus à 965 millions de dollars.Electronic Arts n'a pas relevé ses objectifs, comme l'espéraient les investisseurs, observe JPMorgan.Sur l'exercice 2021, l'éditeur américain de jeux vidéo cible en données ajustées un bénéfice par action de 5,25 dollars et des revenus de 5,95 milliards de dollars. Le consensus s'élève à 5,61 dollars pour le bénéfice par action et 6,05 milliards pour les revenus.